200-Euro-Prämie und Sonderzins Das steckt hinter dem Doppelangebot der ING

Von t-online , llb 05.11.2025 - 13:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

ING-Logo (Symbolbild): Zum 1. Juli erhöht die Bank die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago-images-bilder)

Deutschlands größte Direktbank überrascht zur Black Week mit einem Doppelangebot, das sich für Neukunden richtig lohnen kann.

Die ING Deutschland startet in diesem Monat eine Bankaktion mit zwei Extras für Neukunden. Wer bis zum 30. November 2025 ein neues Girokonto eröffnet, erhält 200 Euro Startguthaben – zusätzlich winken 2,75 Prozent Zinsen p. a. für vier Monate auf dem kostenlosen Extrakonto. Beide Angebote lassen sich kombinieren und bieten damit gleich doppelten Sparvorteil.

So funktioniert das Doppelangebot der ING

Wer bis zum 30. November 2025 erstmals ein Girokonto bei der ING eröffnet, kann sich eine Gutschrift von 200 Euro sichern. Dafür müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

In den ersten vier Monaten müssen zwei aufeinanderfolgende Geldeingänge erfolgen – bei Personen ab 28 Jahren mindestens 1.000 Euro pro Monat, bei Jüngeren 700 Euro.

Zudem müssen Kundinnen und Kunden der Datenanalyse für personalisierte Angebote zustimmen ("Tipps für Sie persönlich"). Die Einwilligung darf bis zur Prämienauszahlung nicht widerrufen werden.

Erlaubt als Geldeingang sind z. B. Gehalt, Kindergeld oder Rente. Eigene Überweisungen oder Umbuchungen zählen nicht. Die Prämie wird etwa sieben Werktage nach dem zweiten Geldeingang auf das Extrakonto überwiesen.

Girokonto mit 2,75 Prozent Aktionszins

Das ING-Girokonto ist kostenlos, wenn monatlich mindestens 1.000 Euro eingehen oder wenn der Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist. Dazu gibt es außerdem eine kostenlose Visa-Debitkarte und die Möglichkeit, an vielen Automaten kostenlos Bargeld abzuheben.

Zeitgleich mit dem Girokonto wird – falls noch nicht vorhanden – automatisch ein Extrakonto (Tagesgeld) eingerichtet. Dieses wird für vier Monate mit 2,75 Prozent Zinsen p. a. auf Guthaben bis zu 250.000 Euro verzinst. Danach gilt der reguläre variable Zinssatz (aktuell 0,75 Prozent).

Einzahlungen sind flexibel möglich, das Geld bleibt jederzeit verfügbar. Ideal also für kurzfristige Rücklagen oder geplante Anschaffungen.

Schutz vor Verlust: Doppelte Einlagensicherung

Die Einlagen sind zweifach abgesichert: gesetzlich bis 100.000 Euro pro Person und zusätzlich über den freiwilligen Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken. Ausgeschlossen von der Aktion sind Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten bereits ein ING-Girokonto hatten.

Was Sparer beachten sollten