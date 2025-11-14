Sängerin ist froh, noch am Leben zu sein

Von t-online , cho 14.11.2025 - 11:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Blick über Bukarest: Die osteuropäischen Hauptstädte sind die günstigen Ziele für Auswanderer innerhalb der Europäischen Union. (Quelle: Vasylisa Dvoichenkova/getty-images-bilder)

Immer mehr Deutsche zieht es ins Ausland, doch nicht überall lässt es sich günstiger leben. Eine neue Analyse zeigt, wo in Europa das Leben bezahlbar bleibt.

Ob für den Job, den Ruhestand oder einfach den Tapetenwechsel: Viele Deutsche wandern aus – allein im bisherigen Jahr 2025 bereits vier Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings unterscheiden sich die Lebenshaltungskosten teils erheblich. Das zeigt eine aktuelle Analyse der niederländischen Neobank Bunq, die seit 2023 für 27 EU-Hauptstädte und London untersucht, wie hoch Lebenshaltungskosten wie Miete, öffentliche Verkehrsmittel, Lebensmittel und Nebenkosten ausfallen.

Besonders teuer ist demnach die britische Hauptstadt London. Dort kostet das Leben im Schnitt 3.216 Euro im Monat – so viel wie in keiner anderen europäischen Hauptstadt. Insgesamt liegen die Lebenshaltungskosten in Europa 2025 bei durchschnittlich rund 1.644 Euro pro Monat.

Am anderen Ende der Skala steht die rumänische Hauptstadt Bukarest mit 877 Euro pro Monat, weniger als die Hälfte des europäischen Durchschnitts. Berlin landet mit 1.822 Euro unter den Top 10 der teuersten europäischen Hauptstädte, verzeichnet aber einen leichten Rückgang der Lebenshaltungskosten um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Rang Stadt Miete Nebenkosten ÖPNV Lebensmittel Gesamt 1 London 2.314 Euro 332 Euro 283 Euro 287 Euro 3.216 Euro 2 Amsterdam 1.939 Euro 335 Euro 60 Euro 346 Euro 2.680 Euro 3 Dublin 1.889 Euro 298 Euro 140 Euro 305 Euro 2.632 Euro 4 Luxemburg 1.735 Euro 315 Euro 0 Euro 409 Euro 2.459 Euro 5 Kopenhagen 1.492 Euro 214 Euro 188 Euro 399 Euro 2.293 Euro 6 Paris 1.207 Euro 272 Euro 89 Euro 393 Euro 1.961 Euro 7 Stockholm 1.122 Euro 268 Euro 96 Euro 367 Euro 1.853 Euro 8 Berlin 1.068 Euro 375 Euro 58 Euro 321 Euro 1.822 Euro 9 Wien 956 Euro 321 Euro 51 Euro 410 Euro 1.738 Euro 10 Brüssel 1.035 Euro 280 Euro 52 Euro 354 Euro 1.724 Euro 11 Lissabon 1.241 Euro 177 Euro 40 Euro 257 Euro 1.715 Euro 12 Madrid 1.131 Euro 218 Euro 49 Euro 282 Euro 1.680 Euro 13 Rom 1.012 Euro 230 Euro 35 Euro 341 Euro 1.618 Euro 14 Valletta 1.009 Euro 173 Euro 100 Euro 284 Euro 1.657 Euro 15 Prag 910 Euro 342 Euro 23 Euro 266 Euro 1.541 Euro 16 Helsinki 911 Euro 168 Euro 72 Euro 338 Euro 1.488 Euro 17 Warschau 879 Euro 321 Euro 26 Euro 237 Euro 1.462 Euro 18 Ljubljana 801 Euro 312 Euro 63 Euro 270 Euro 1.446 Euro 19 Bratislava 725 Euro 258 Euro 41 Euro 276 Euro 1.299 Euro 20 Tallinn 603 Euro 331 Euro 30 Euro 304 Euro 1.268 Euro 21 Zagreb 668 Euro 230 Euro 53 Euro 263 Euro 1.213 Euro 22 Nikosia 603 Euro 247 Euro 50 Euro 279 Euro 1.179 Euro 23 Vilnius 650 Euro 233 Euro 38 Euro 230 Euro 1.151 Euro 24 Athen 552 Euro 239 Euro 27 Euro 277 Euro 1.095 Euro 25 Riga 444 Euro 329 Euro 30 Euro 241 Euro 1.044 Euro 26 Budapest 589 Euro 174 Euro 23 Euro 241 Euro 1.027 Euro 27 Sofia 545 Euro 162 Euro 36 Euro 236 Euro 979 Euro 28 Bukarest 472 Euro 174 Euro 16 Euro 215 Euro 877 Euro

Osteuropa bleibt besonders erschwinglich

Für Menschen, die beim Auswandern auf die Kosten achten müssen, bieten die Hauptstädte Osteuropas grundsätzlich die besten Bedingungen. Neben Bukarest ist besonders die bulgarische Hauptstadt Sofia erschwinglich. Dort liegen die Lebenshaltungskosten bei 979 Euro im Monat. Im ungarischen Budapest kostet das Leben monatlich 1.027 Euro.

Trotz eines deutlichen Preisanstiegs von 12,5 Prozent bleibt Sofia damit eines der attraktivsten Ziele für Auswanderer mit kleinerem Budget. Auch Lettlands Hauptstadt Riga (1.044 Euro) sowie das griechische Athen (1.095 Euro) zählen laut Bunq zu den günstigeren Metropolen Europas.

Große Unterschiede bei Miete, Energie und Lebensmitteln

Die größten Preisunterschiede ergeben sich bei der Miete: In London kostet sie durchschnittlich 2.314 Euro im Monat, in Riga dagegen nur 444 Euro – eine Differenz von fast 2.000 Euro. Auch bei den Nebenkosten zeigt sich ein extremes Gefälle: Deutschland ist hier mit 375 Euro im Monat Spitzenreiter, während Sofia mit 162 Euro am günstigsten ist.

Auch beim Einkauf ergeben sich große Unterschiede: Während Lebensmittel in Wien mit 410 Euro pro Monat am teuersten sind, zahlen Menschen in Bukarest im Schnitt nur 215 Euro. Beim öffentlichen Nahverkehr reicht die Spannbreite von kostenlosen Bussen und Bahnen in Luxemburg bis 283 Euro pro Monat in London.

Zur Methode Für die Studie wurden die durchschnittlichen Kosten für Miete, Lebensmittel (monatlicher Einkauf) sowie Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müllentsorgung, mobiles Internet und Festnetz-Internet) aus der Numbeo-Datenbank für die Jahre 2024 und 2025 ermittelt. Bei den Mietpreisen flossen sowohl Ein-Zimmer-Wohnungen im Stadtzentrum als auch außerhalb ein, aus denen anschließend ein Durchschnittswert berechnet wurde. Die Angaben zu Strom und weiteren Nebenkosten basieren auf den Kosten für eine 85 m2 große Wohnung. Die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr stammen von den offiziellen Webseiten der jeweiligen Verkehrsbetriebe. Für Deutschland wurde das Deutschlandticket herangezogen. Die Kosten für mobiles Internet umfassen Telefonie sowie ein Datenvolumen von 10 GB, eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Mbit/s und unbegrenztes Datenvolumen.

Für wen sich der Neustart im Ausland lohnt

Ein Umzug ins Ausland kann sich vor allem für ortsunabhängig Arbeitende oder Rentnerinnen und Rentner lohnen, die von deutschen Einkommen profitieren. Entscheidend ist aber nicht allein das Preisniveau, sondern die persönliche Lebensweise.