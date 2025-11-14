t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesVerbraucher

Auswandern in Europa: Diese Städte sind besonders günstig

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge

Wo das Leben noch bezahlbar ist
Diese europäischen Hauptstädte sind am günstigsten

Von t-online, cho
14.11.2025 - 11:29 UhrLesedauer: 2 Min.
Blick über Bukarest: Die osteuropäischen Hauptstädte sind die günstigen Ziele für Auswanderer innerhalb der Europäischen Union.Vergrößern des Bildes
Blick über Bukarest: Die osteuropäischen Hauptstädte sind die günstigen Ziele für Auswanderer innerhalb der Europäischen Union. (Quelle: Vasylisa Dvoichenkova/getty-images-bilder)
News folgen

Immer mehr Deutsche zieht es ins Ausland, doch nicht überall lässt es sich günstiger leben. Eine neue Analyse zeigt, wo in Europa das Leben bezahlbar bleibt.

Ob für den Job, den Ruhestand oder einfach den Tapetenwechsel: Viele Deutsche wandern aus – allein im bisherigen Jahr 2025 bereits vier Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings unterscheiden sich die Lebenshaltungskosten teils erheblich. Das zeigt eine aktuelle Analyse der niederländischen Neobank Bunq, die seit 2023 für 27 EU-Hauptstädte und London untersucht, wie hoch Lebenshaltungskosten wie Miete, öffentliche Verkehrsmittel, Lebensmittel und Nebenkosten ausfallen.

Besonders teuer ist demnach die britische Hauptstadt London. Dort kostet das Leben im Schnitt 3.216 Euro im Monat – so viel wie in keiner anderen europäischen Hauptstadt. Insgesamt liegen die Lebenshaltungskosten in Europa 2025 bei durchschnittlich rund 1.644 Euro pro Monat.

Am anderen Ende der Skala steht die rumänische Hauptstadt Bukarest mit 877 Euro pro Monat, weniger als die Hälfte des europäischen Durchschnitts. Berlin landet mit 1.822 Euro unter den Top 10 der teuersten europäischen Hauptstädte, verzeichnet aber einen leichten Rückgang der Lebenshaltungskosten um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

RangStadtMieteNebenkostenÖPNVLebensmittelGesamt
1London2.314 Euro332 Euro283 Euro287 Euro3.216 Euro
2Amsterdam1.939 Euro335 Euro60 Euro346 Euro2.680 Euro
3Dublin1.889 Euro298 Euro140 Euro305 Euro2.632 Euro
4Luxemburg1.735 Euro315 Euro0 Euro409 Euro2.459 Euro
5Kopenhagen1.492 Euro214 Euro188 Euro399 Euro2.293 Euro
6Paris1.207 Euro272 Euro89 Euro393 Euro1.961 Euro
7Stockholm1.122 Euro268 Euro96 Euro367 Euro1.853 Euro
8Berlin1.068 Euro375 Euro58 Euro321 Euro1.822 Euro
9Wien956 Euro321 Euro51 Euro410 Euro1.738 Euro
10Brüssel1.035 Euro280 Euro52 Euro354 Euro1.724 Euro
11Lissabon1.241 Euro177 Euro40 Euro257 Euro1.715 Euro
12Madrid1.131 Euro218 Euro49 Euro282 Euro1.680 Euro
13Rom1.012 Euro230 Euro35 Euro341 Euro1.618 Euro
14Valletta1.009 Euro173 Euro100 Euro284 Euro1.657 Euro
15Prag910 Euro342 Euro23 Euro266 Euro1.541 Euro
16Helsinki911 Euro168 Euro72 Euro338 Euro1.488 Euro
17Warschau879 Euro321 Euro26 Euro237 Euro1.462 Euro
18Ljubljana801 Euro312 Euro63 Euro270 Euro1.446 Euro
19Bratislava725 Euro258 Euro41 Euro276 Euro1.299 Euro
20Tallinn603 Euro331 Euro30 Euro304 Euro1.268 Euro
21Zagreb668 Euro230 Euro53 Euro263 Euro1.213 Euro
22Nikosia603 Euro247 Euro50 Euro279 Euro1.179 Euro
23Vilnius650 Euro233 Euro38 Euro230 Euro1.151 Euro
24Athen552 Euro239 Euro27 Euro277 Euro1.095 Euro
25Riga444 Euro329 Euro30 Euro241 Euro1.044 Euro
26Budapest589 Euro174 Euro23 Euro241 Euro1.027 Euro
27Sofia545 Euro162 Euro36 Euro236 Euro979 Euro
28Bukarest472 Euro174 Euro16 Euro215 Euro877 Euro

Osteuropa bleibt besonders erschwinglich

Für Menschen, die beim Auswandern auf die Kosten achten müssen, bieten die Hauptstädte Osteuropas grundsätzlich die besten Bedingungen. Neben Bukarest ist besonders die bulgarische Hauptstadt Sofia erschwinglich. Dort liegen die Lebenshaltungskosten bei 979 Euro im Monat. Im ungarischen Budapest kostet das Leben monatlich 1.027 Euro.

Trotz eines deutlichen Preisanstiegs von 12,5 Prozent bleibt Sofia damit eines der attraktivsten Ziele für Auswanderer mit kleinerem Budget. Auch Lettlands Hauptstadt Riga (1.044 Euro) sowie das griechische Athen (1.095 Euro) zählen laut Bunq zu den günstigeren Metropolen Europas.

Große Unterschiede bei Miete, Energie und Lebensmitteln

Die größten Preisunterschiede ergeben sich bei der Miete: In London kostet sie durchschnittlich 2.314 Euro im Monat, in Riga dagegen nur 444 Euro – eine Differenz von fast 2.000 Euro. Auch bei den Nebenkosten zeigt sich ein extremes Gefälle: Deutschland ist hier mit 375 Euro im Monat Spitzenreiter, während Sofia mit 162 Euro am günstigsten ist.

Auch beim Einkauf ergeben sich große Unterschiede: Während Lebensmittel in Wien mit 410 Euro pro Monat am teuersten sind, zahlen Menschen in Bukarest im Schnitt nur 215 Euro. Beim öffentlichen Nahverkehr reicht die Spannbreite von kostenlosen Bussen und Bahnen in Luxemburg bis 283 Euro pro Monat in London.

Zur Methode

Für die Studie wurden die durchschnittlichen Kosten für Miete, Lebensmittel (monatlicher Einkauf) sowie Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müllentsorgung, mobiles Internet und Festnetz-Internet) aus der Numbeo-Datenbank für die Jahre 2024 und 2025 ermittelt. Bei den Mietpreisen flossen sowohl Ein-Zimmer-Wohnungen im Stadtzentrum als auch außerhalb ein, aus denen anschließend ein Durchschnittswert berechnet wurde. Die Angaben zu Strom und weiteren Nebenkosten basieren auf den Kosten für eine 85 m2 große Wohnung. Die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr stammen von den offiziellen Webseiten der jeweiligen Verkehrsbetriebe. Für Deutschland wurde das Deutschlandticket herangezogen. Die Kosten für mobiles Internet umfassen Telefonie sowie ein Datenvolumen von 10 GB, eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Mbit/s und unbegrenztes Datenvolumen.

Für wen sich der Neustart im Ausland lohnt

Ein Umzug ins Ausland kann sich vor allem für ortsunabhängig Arbeitende oder Rentnerinnen und Rentner lohnen, die von deutschen Einkommen profitieren. Entscheidend ist aber nicht allein das Preisniveau, sondern die persönliche Lebensweise.

"Das Leben im Ausland sollte zum eigenen Leben passen, nicht umgekehrt", sagt Bunq-Experte Joe Wilson. Der Index solle helfen, "bewusst mit Geld umzugehen, mehr zu genießen und sich auf die Erlebnisse zu konzentrieren, die wirklich zählen".

Verwendete Quellen
  • Working-Abroad-Index von bunq 2025
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom