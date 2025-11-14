Rente, Krankenkasse, Steuern Das ändert sich alles im Dezember

Von Christine Holthoff 14.11.2025

Rentnerin sichtet ihre Finanzen (Symbolbild): Bei der Rente gibt es im Dezember gleich zwei Änderungen. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)

Auch im Dezember kommen wieder einige Neuerungen auf die Bürger zu. Betroffen sind diesmal vor allem Rentner. Aber auch für gesetzlich Versicherte wird der Monat spannend.

Ab Dezember 2025 müssen sich Rentner auf Änderungen beim Rentenzuschlag einstellen. Auch ein Auszahlungsweg verschwindet. Zudem stehen wichtige Entscheidungen für Krankenversicherte an und Steuerzahler sollten ihre letzte Chance auf Erstattung nutzen. t-online fasst die wichtigsten Termine zusammen.

Rentenzuschlag wird neu berechnet

Drei Millionen Rentner erhalten derzeit einen Zuschlag zu ihrer Erwerbsminderungsrente. Für diesen gilt ab 1. Dezember 2025 allerdings eine neue Rechtsgrundlage. Der Rentenzuschlag wird ab dann anders berechnet. Auch die Zahlweise ändert sich: Sie erhalten das Geld nicht mehr als gesonderte Zahlung, sondern der Zuschlag wird Ihnen zusammen mit Ihrer normalen Rente in einem Betrag überwiesen. Er ist damit dauerhafter Bestandteil der gesetzlichen Rente und wächst künftig automatisch bei jeder Rentenerhöhung mit.

Es kann sogar sein, dass sich Ihre Rente durch die Neuregelung insgesamt leicht erhöht. Ist das der Fall, können Sie außerdem mit einer Nachzahlung rechnen. Beziehen Sie gleichzeitig eine Witwen- oder Witwerrente, müssen Sie bei dieser Rentenart allerdings mit Kürzungen rechnen. Denn der Zuschlag gehört damit zum anrechenbaren Einkommen; Ihre Witwenrente kann dadurch sinken.

Wer bekommt überhaupt den Rentenzuschlag? Den Zuschlag erhalten Erwerbsminderungsrentner seit Juli 2024, wenn ihre Rente in einem bestimmten Zeitraum begonnen hat. 7,5 Prozent obendrauf gibt es für all diejenigen, deren Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) zwischen Januar 2001 und Juni 2014 begonnen hat, 4,5 Prozent, wenn die Rente zwischen Juli 2014 und Dezember 2019 begonnen hat.

Post stellt Service für Rentner ein

Noch immer erhalten einige Rentner in Deutschland ihre Rente in bar – ohne Bankkonto, ohne Überweisung. Möglich macht das ein mittlerweile selten genutzter Service namens "Zahlungsanweisung zur Verrechnung" (ZzV), den die Deutsche Post im Auftrag der Rentenversicherung anbietet. Doch dieser Service wird zum Dezember 2025 eingestellt.

Konkret heißt das: Ab dann ist die Rentenauszahlung per Scheck in der Postbank-Filiale nicht mehr möglich. Rentner, die bislang keine Kontoverbindung hinterlegt haben, sollten das nun dringend nachholen. Denn solange sie das nicht tun, bleibt die Rentenzahlung aus. Doch keine Sorge: Das Geld ist nicht verloren. Die Rentenversicherung zahlt die einbehaltenen Beträge nach, sobald Sie ihr ein Konto nennen.

Seit Monaten hat der Rentenservice der Deutschen Post betroffene Rentner angeschrieben und zur Umstellung auf die Überweisung aufgefordert. Gehören Sie dazu, sollte Ihnen daher ein Formular mit dem Titel "Antrag auf unbare Zahlung einer Rente" vorliegen. Ist das nicht der Fall, können Sie es dort auch telefonisch anfordern unter 0221-5692444.

Letzte Chance für diese Steuererklärung