Bis zu 3 Prozent Zinsen Was hinter dem Sparbrief der VW Bank steckt

Von Leon Bensch Aktualisiert am 17.11.2025 - 17:49 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Frau am Schreibtisch mit Taschenrechner: Sparbriefe bieten kalkulierbare Sicherheit in Zinsfragen. (Quelle: bojanstory)

Keine Flexibilität, dafür Klarheit über die Rendite: Sparbriefe setzen auf Sicherheit. Doch wie gut sind die Konditionen wirklich?

Viele Sparer suchen in Zeiten schwankender Zinsen nach einer stabilen Anlageform mit kalkulierbarer Rendite. Sparbriefe gehören zu den klassischen Optionen: Sie bieten einen festen Zinssatz über eine festgelegte Laufzeit und gelten daher als risikoarm.

Ein Beispiel für ein solches Produkt ist der Plus Sparbrief der VW Bank, der für Sparer bis zu 3 Prozent Zinsen pro Jahr verspricht. Er kombiniert feste Zinsen mit einer Auswahl unterschiedlicher Laufzeiten. Damit richtet sich das Angebot an Anleger, die auf Zinssicherheit setzen und das gebundene Kapital für einen bestimmten Zeitraum entbehren können.

Der Blick auf die Konditionen zeigt, wie sich der Sparbrief im aktuellen Zinsumfeld positioniert – auch im Vergleich mit ähnlichen Angeboten anderer Autobanken.

Was ist ein Sparbrief?

Ein Sparbrief ist eine Form der festverzinslichen Geldanlage. Anleger zahlen einmalig einen bestimmten Betrag ein, der für eine vorher vereinbarte Laufzeit fest angelegt wird. Während dieser Zeit kann nicht auf das Geld zugegriffen werden.

Der Zinssatz bleibt über die gesamte Laufzeit unverändert. Die Zinsen werden jährlich jeweils zum 30. Dezember sowie am Ende der Laufzeit gutgeschrieben. Aufgrund der festen Verzinsung und der klaren Laufzeitvereinbarung gilt der Sparbrief als konservative Anlageform mit kalkulierbarem Risiko.

Unterschied zu Festgeld

Ein Sparbrief ist nicht wie Festgeld ein klassisches Bankeinlageprodukt, sondern es handelt sich dabei um eine Inhaberschuldverschreibung. Sie leihen der Bank Ihr Geld, und die Bank schuldet Ihnen die Rückzahlung samt Zinsen. Juristisch gesehen ist das eine andere Form der Geldanlage.

Bei beiden Produkten gilt: Während der vereinbarten Laufzeit können Sie nicht über Ihr Geld verfügen. Doch der Unterschied liegt oft im Detail: Festgeld kann – je nach Anbieter – unter bestimmten Bedingungen vorzeitig aufgelöst werden (z. B. gegen Gebühren oder bei Härtefällen). Ein Sparbrief ist grundsätzlich nicht vorzeitig kündbar. Einmal abgeschlossen, bleibt das Geld bis zum Ende der Laufzeit gebunden.

Festgeldverträge verlängern sich bei manchen Banken automatisch, wenn man nicht rechtzeitig kündigt (Stichwort: Prolongation). Ein Sparbrief läuft automatisch aus. Es gibt keine automatische Verlängerung, was volle Entscheidungsfreiheit nach Laufzeitende bedeutet.

Konditionen des VW Bank Plus Sparbriefs

Der Plus Sparbrief der VW Bank bietet Zinssätze, die je nach Laufzeit gestaffelt sind. Die Zinshöhe steigt mit zunehmender Laufzeit – ein typisches Merkmal einer normalen Zinsstruktur. Die Mindesteinlage beträgt 2.500 Euro. Die Konditionen im Einzelnen:

12 Monate: 2,3 Prozent Zinsen pro Jahr

24 Monate: 2,4 Prozent pro Jahr

36 Monate: 2,6 Prozent pro Jahr

48 Monate: 2,8 Prozent pro Jahr

60 Monate: 3,0 Prozent pro Jahr

Die Eröffnung des Sparbriefs erfolgt online, ebenso die Verwaltung über das Onlinebanking. Weder für die Eröffnung noch für die Kontoführung fallen Gebühren an. Kunden können dort auch persönliche Daten ändern, eine Vollmacht hinterlegen oder einen Freistellungsauftrag einrichten.