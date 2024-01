Die Luxuswarenhauskette KaDeWe Group soll laut einem Medienbericht kurz davor stehen, insolvent zu gehen. Wie das Wirtschaftsmagazin "Capital" berichtet, soll die KaDeWe Group, zu der neben dem namensgebenden Kaufhaus des Westens (KaDeWe) in Berlin auch das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg gehören, nächste Woche einen Insolvenzantrag in Berlin stellen.