Ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware hielt die Einwände Tornettas und seiner Anwälte für überzeugend. "Das Urteil fällt zugunsten des Klägers aus", erklärte Richterin Kathaleen McCormick am Dienstag. Musk und Tesla hätten nicht zeigen können, dass die 2018 vereinbarte Entlohnung "fair" sei. Der reichste Mann der Welt reagierte auf der Plattform X. "Meldet euer Unternehmen nie im Bundesstaat Delaware an", schrieb Musk dort. Der Kurs der Tesla-Aktie ging im nachbörslichen Handel um mehr als 3,5 Prozent zurück, was für Musk als größtem Anteilseigner einen Verlust in Milliardenhöhe bedeutet.