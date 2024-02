Die Bundestagsfraktion der Union hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen Brief geschrieben, in dem sie sich besorgt über die Wirtschaftslage zeigt. Zudem schlagen die Vorsitzenden der Fraktion, Friedrich Merz (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU), einen Zwölf-Punkte-Plan vor, der die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen soll. Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio, dem der Brief exklusiv vorliegt.

Scholz soll sich Forderungen anschließen

Merz und Dobrindt kündigen zudem an, ihre Maßnahmen für die Wirtschaft in der kommenden Sitzungswoche (ab dem 19. Februar) in den Bundestag einzubringen, wie das ARD-Hauptstadtstudio berichtet. Sie rufen Scholz dazu auf, "sich diesem Paket an Sofortmaßnahmen anzuschließen und hierfür die nötige Einigkeit innerhalb Ihrer Koalition herzustellen".