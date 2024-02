Der Bundestag hat dem geplanten Wachstumspaket der Bundesregierung am Freitag in einer Sitzung zugestimmt. Das Wachstumschancengesetz hatte den Bundestag bereits passiert, wurde aber im Bundesrat abgelehnt. Daraufhin wurde das Gesetz angepasst und erneut vorgelegt. Ob der Bundesrat dem neuen Entwurf in der nächsten Sitzung am 22. März zustimmt, ist nicht klar.