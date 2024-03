Ikea will nach eigenen Angaben dabei helfen, dass sich die Elektromobilität schneller in Deutschland durchsetzt. Nun sollen mehr als 1.000 Ladestationen entstehen.

Der schwedische Möbelhändler Ikea plant, Ladesäulen an seinen 54 deutschen Filialen einzurichten. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" will der schwedische Konzern bis 2028 mehr als 1.000 Ladepunkte aufbauen. Damit soll eines der größten und leistungsstärksten Ladenetze im deutschen Einzelhandel entstehen. "Wir wollen helfen, dass sich die Elektromobilität noch schneller und stärker in Deutschland durchsetzt", teilte Ikea laut dem Vorabbericht mit.