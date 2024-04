Aus für deutschen Getränke-Hersteller

2017 von Jenny Müller in Beuna (Saalekreis) gegründet, machte die Firma zunächst durch ihr spezielles Verfahren zur Haltbarkeitsoptimierung von Obstsalaten auf sich aufmerksam, startete dann 2019 mit aromatisierten Wässern durch. Das Produkt wurde in mehreren Supermärkten in Österreich und Deutschland vertrieben. Das Start-up wurde in Medienberichten als Vorzeigefirma für Sachsen-Anhalt gelobt.