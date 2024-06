Reichste Frau Deutschlands übergibt an ihre Kinder

Sie gilt als reichste Frau Deutschlands: Susanne Klatten. Die Unternehmerin übergibt ihre Beteiligungsgesellschaft an ihre Kinder. Die BMW-Anteile sollen davon indes nicht betroffen sein.

BMW-Großaktionärin Susanne Klatten leitet einen Generationenwechsel bei ihrer Beteiligungsgesellschaft Skion ein: Die Multimilliardärin will ab Juli die Anteile an ihre drei Kinder übertragen, wie sie dem Magazin "Wirtschaftswoche" sagte. Demnach werden die Kinder "die neuen Eigentümer der Skion".

Klatten zufolge habe die Übertragung der Anteile bereits begonnen und solle im Sommer abgeschlossen werden. Zunächst bleibe die 62-Jährige jedoch die Geschäftsführerin. "Es ist also keine klassische Übergabe, sondern ein Übergang. Das ist auch der Wunsch der Kinder. Sie können hineinwachsen, und ich darf herauswachsen", sagte sie weiter.

Das Beteiligungsunternehmen Skion ist unter anderem an dem Chemieunternehmen Altana, am Carbonhersteller SGL Carbon und dem Batteriehersteller BMZ beteiligt. Darüber hinaus hält es etwa eine Beteiligung an Avista Oil, einem Unternehmen, das sich auf die Wiederverwertung von Altöl spezialisiert hat.