Am Mittwoch hatte Solarnative bereits seine Geschäftsprognose zurückgezogen und mögliche Investoren kurzfristig um Verhandlungen gebeten. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir auf einen neuen Großinvestor oder Käufer angewiesen sind, um den kleinsten PV-Wechselrichter der Welt tatsächlich in den Aufdach-Markt zu bringen", hieß es von Geschäftsführer Julian Mattheis in einer Mitteilung.