Loading... Embed

Er kritisiert die Ampel, weil sie in seinen Augen für eine überzogene Bürokratie verantwortlich sei. "Ich musste zwei Leute beschäftigen, die die ganzen Auflagen der Bundesregierung überwacht und Anträge ausgefüllt haben. Die waren voll ausgelastet", sagt Paar. Damit meint er etwa Vorgaben in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Ärgerlich sei das insbesondere, weil der Investor aus Polen ob der Auflagen "völlig überrascht" gewesen sei. Dem Investor sei "der Aufwand, der in Deutschland betrieben werden muss, zu groß" gewesen, erklärt der Manager. "Und damit letztlich das Risiko, eine solche Firma zu übernehmen. Das hat die Investoren abgeschreckt."

Kritik am Eigentümer

Dass zuvor – neben der zu frühen Softwareeinführung – weitere Fehler gemacht wurden, sieht auch Paar. Nach dem Verkauf der Firma Breckle gab es mehrere Geschäftsführerwechsel, Paar selbst ist erst seit zwei Jahren an Bord. Der langjährige Angestellte und Abteilungsleiter Rosenau bestätigt die Fehler nach dem Verkauf. Sie seien entstanden, "weil nicht auf die Mitarbeiter gehört wurde", sagt er. "Das ist tragisch, aber lässt sich leider nicht mehr ändern."

Was bei ihm fast schon fatalistisch klingt, wollen die Gebrüder Breckle nicht auf sich sitzen lassen. "Es ist uns unbegreiflich, wie man ein finanzstabiles Unternehmen in so kurzer Zeit gegen die Wand fahren kann", sagt Andreas Breckle.

Seine Kritik richtet sich dabei ausdrücklich nicht an Paar. Sondern an den Eigner, ein Mitglied einer Hamburger Reedereifamilie, bei dem die Breckles einen Teil der Schuld für die Insolvenz sehen. Sein Name ist t-online bekannt, aus Persönlichkeitsgründen wird er jedoch nicht genannt.

"Breckle Northeim war immer sehr erfolgreich", sagt Breckle. "Die Gewinne, die erwirtschaftet wurden, sind im Betrieb geblieben und wurden immer wieder reinvestiert." Weil sie an das Unternehmen geglaubt hätten, haben die Familienunternehmer laut eigener Aussage dem neuen Eigner "ein langjähriges Verkäuferdarlehen im zweistelligen Millionenbereich" gewährt. Ob die Brüder das Geld wiedersehen? Offen.