Demnach soll Nagelsmann konkret Interesse an einem Haus am Gardasee gehabt haben. "Servus, du eine Frage, verkaufst du noch ein Haus am Lago di Garda?“, zitiert die "Bild" eine Mail vom Bundestrainer an Benko vom 16. August. Daraufhin antwortete Benko offenbar: "Ja, wir haben bei uns in Villa Eden Gardone am Gardasee noch zwei Häuser zum Verkauf. Meld Dich einfach, wenn du mehr wissen möchtest. Herzliche Grüße René.“