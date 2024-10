Der Unternehmer Reinhold Würth, bekannt als "Schraubenkönig", will nach mehr als 75 Jahren im Berufsleben kürzertreten. Bei einem Festakt zu seinem Arbeitsjubiläum in Künzelsau kündigte der 89-Jährige an, zum 1. Januar 2025 den Vorsitz des Stiftungsaufsichtsrates an seinen Enkelsohn Benjamin abzugeben. Würth, der künftig als Ehrenvorsitzender fungieren wird, äußerte sich zuversichtlich über die Zukunft des Unternehmens unter der Führung seines Enkels: "Benjamin ist die Zukunft dieses Konzerns", sagte er.