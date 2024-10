Dritte Insolvenz in der Firmengeschichte

Die jetzige Insolvenz ist nicht die erste in der Geschichte des Unternehmens, sondern die dritte. Im Frühjahr 2020 hatte Leysieffer ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung abgeschlossen – in dem Zuge wurde es verkauft. Doch im Jahr 2022 schlitterte das Pralinenunternehmen erneut in die Insolvenz. Nicht zuletzt wegen der Folgen der Corona-Krise sowie gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten.