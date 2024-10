Skandal-Klinik am Bodensee in Geldnot

Nach dem Suizid einer Oberärztin und Vorwürfen gegen die Leitung ist eine Klinik am Bodensee in Schwierigkeiten. Es sollen 52 Millionen Euro fehlen.

Der Medizin Campus Bodensee ist offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Die Gemeindevertretung in Friedrichshafen soll nach Angaben der "Bild" am kommenden Montag ein millionenschweres Rettungspaket genehmigen, um die Insolvenz abzuwenden.