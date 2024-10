Was sind Sachanlagen?

Die Sachanlage steht auf einer Stufe mit immateriellen Vermögenswerten und Finanzanlagen. Alle drei Punkte werden dem Anlagevermögen zugeordnet. In der Bilanz finden Sie diese auf der Aktivseite. Die Sortierung erfolgt dabei immer anhand Wiederverkäuflichkeit: Was an letzter Stelle steht, lässt sich am einfachsten aufgeben.