Bei Nahrungsmitteln lag der Preisanstieg sogar bei 2,3 Prozent. Doch wie wirkt sich das wirklich auf die Preise an der Supermarktkasse aus? Dafür blickt t-online in den Warenkorb und schaut sich die Entwicklung im Vergleich zum Vormonat an: Unsere Redaktion notiert in regelmäßigen Abständen die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.