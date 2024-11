Müller gehört zu den 23 Wirtschaftsvertretern, die am Montag am wirtschaftspolitischen Spitzengespräch mit FDP-Chef Christian Lindner und Fraktionschef Christian Dürr teilnehmen. Er bemängelte fehlende Handlungsansätze in Lindners Papier und forderte mehr Investitionsmittel für die Infrastruktur. Müllers Erwartungen an das Gespräch sind angesichts des engen Zeitrahmens gering: "Bei einer angesetzten Länge von zwei Stunden mit 23 Verbänden bezweifle ich große Sprünge."