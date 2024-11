Wärmedämmung an einem älteren Schulgebäude: Die Baubranche steckt in einer Krise. (Quelle: imago stock&people/imago)

Die Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH, ein Anbieter von Fliesen, Baustoffen und Natursteinen mit Sitz in Föhren bei Trier, hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Laut "BI Medien" ist das Unternehmen beim Amtsgericht Wittlich in ein Eigenverwaltungsverfahren gegangen, um sich angesichts finanzieller Schwierigkeiten zu sanieren. Die Baukrise und die allgemeine Zurückhaltung in der Baubranche hätten die wirtschaftliche Lage des Familienunternehmens erheblich verschärft.