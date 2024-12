Es ist ein recht einfaches Essen – und doch an Weihnachten ein absoluter Klassiker. Millionen Deutsche tischen an Heiligabend Wiener Würstchen und Kartoffelsalat auf.

Große Preisschwankungen je nach Region

Am teuersten ist das Weihnachtsessen in diesem Jahr abermals im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Dort kosten die Zutaten insgesamt 7,81 Euro – obwohl der Preis für die Mayo-Variante dort sogar erstaunlich stabil ist. Nur einen Cent mehr als im Vorjahr kosten die Zutaten dort, was aber immer noch für den Spitzenplatz reicht, vor den Landkreisen Cochem-Zell und Mayen-Koblenz (beide ebenfalls Rheinland-Pfalz).