Die Verpackung eines TP-Link-Routers: In den USA erwägt man ein Verkaufsverbot. (Quelle: iama_sing via imago-images.de/imago)

Wer zu Hause Internet hat, wird auch einen Wifi-Router haben, eine kleine Kiste, die die Internetdaten per Antenne kabellos verschickt. In den USA ist man jetzt über einen Hersteller besorgt: Es besteht die Gefahr, dass damit auch chinesische Cyberattacken ausgeführt werden können, berichtet das "Wall Street Journal".

Der Hersteller TP-Link hat in den USA einen Marktanteil von 65 Prozent, so der Bericht, und wird vor allem in Haushalten und kleineren Firmen eingesetzt. Auch das US-Verteidigungsministerium und andere Behörden sollen die Geräte nutzen. In Deutschland ist er ebenfalls als kostengünstige Alternative beliebt.