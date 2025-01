Ein Holzsteg führt in Richtung des Strandhotels Kurhaus Juist (Archivbild): Das traditionsreiche Gästehaus ist insolvent. (Quelle: IMAGO/Kerstin Bittner/imago)

Das bekannte Strandhotel Kurhaus Juist auf der gleichnamigen Nordseeinsel ist insolvent. Das Amtsgericht Aurich hat am vergangenen Montag den Rechtsanwalt Christian Kaufmann von der Pluta Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Vier-Sterne-Hotel auf der Nordseeinsel Juist kämpft mit Liquiditätsproblemen.

Hintergrund der Insolvenz sind wirtschaftliche Schwierigkeiten, die zuletzt einen kostendeckenden Betrieb unmöglich machten. Nun soll ein Sanierungskonzept erarbeitet werden, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu prüfen. Ein zentrales Element ist die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes, um die Löhne der rund 45 fest angestellten Mitarbeiter – in der Saison bis zu 65 – für drei Monate zu sichern.

"Deutschlandweit bekannt und beliebt"

Das Strandhotel Kurhaus Juist liegt in direkter Strandlage und gehört seit Jahren zu den etablierten Hotels der Insel. Es wurde in den 1890er-Jahren errichtet. Neben klassischen Hotelzimmern bietet es Apartments zur Langzeitmiete sowie einen Wellnessbereich mit Thalasso-Anwendungen. Architektonisch erinnert es an die Grand-Hotels des 19. Jahrhunderts.