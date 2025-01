Halberstädter Würstchen: Fleisch in Dosen ist die Spezialität der Harzer Firma. (Quelle: imago)

Bereits Ende Dezember habe die Tochterfirma des Traditionsunternehmens "Halberstädter Würstchen" Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Der Betrieb ist am Standort für das Befüllen von Gläsern und Konserven zuständig. Jurist Nico Kämpfert von der Beratungsgesellschaft Innovatis erklärte dem MDR: "Wir sind hier grundsätzlich auf einem sehr, sehr positiven Weg".

Wirtschaftliche Probleme setzen sich fort

Traditionsmarke mit über 140 Jahren Geschichte

Das Unternehmen "Halberstädter Würstchen" blickt auf eine lange Tradition zurück. Gegründet wurde es 1883 von Friedrich Heine, dem es 1896 gelang, Würstchen durch Räuchern haltbar zu machen. Der Legende nach entstand die Idee aus einer Notlage: Zur Einweihung des Kyffhäuserdenkmals habe das Unternehmen eine große Menge Würstchen geliefert, doch das Fest sei wetterbedingt verschoben worden. So sei die Methode entstanden, Würste in Dosen zu konservieren.

Nach der Wiedervereinigung übernahm der Unternehmer Ulrich Nitsch das Unternehmen 1992 von der Treuhand und investierte über 30 Millionen Euro in die Modernisierung. Heute sind die "Halberstädter Würstchen" EU-weit mit dem Siegel "geschützte geografische Angabe" versehen und dürfen ausschließlich in der Stadt am Harz produziert werden.