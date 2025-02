Ein Zelt im Wald (Symbolbild): Das Unternehmen doorout ist seit über 20 Jahren in Hessen ansässig. (Quelle: Anna Om/imago-images-bilder)

Der Fuldaer Outdoor-Händler "doorout" hat nach der im vergangenen Jahr angemeldeten Insolvenz eine Lösung gefunden: Das Unternehmen wird unter Sicherung aller Arbeitsplätze fortgeführt. Roland Brotzmann, der das Unternehmen vor mehr als 20 Jahren gegründet hatte, kehrt nun an die Spitze zurück und will den Betrieb erneut zur Wirtschaftlichkeit führen, berichtet die "Fuldaer Zeitung".

Brotzmann erklärte in einer Mitteilung des Unternehmens: "Für mich war von Anfang an klar: Dieses Unternehmen darf nicht verschwinden. Die Leidenschaft des Teams, das Know-how und die starke Verbindung zu unseren Kunden haben mich immer überzeugt."

Mit Brotzmanns Rückkehr verfolge "doorout" das Ziel, als führender Outdoor-Händler in Hessen und darüber hinaus weiter erfolgreich zu agieren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Unternehmensgründer und neue Inhaber setzt dabei neben seiner langjährigen Erfahrung auf innovative Ideen sowie eine Erweiterung des Sortiments. Zur Feier des Neustarts kündigte das Unternehmen einen Abverkauf von Lagerbeständen ab dem 7. Februar an.