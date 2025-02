Als wesentliche Ursache für die Zahlungsunfähigkeit nennt das Unternehmen die anhaltende Krise in der Bauwirtschaft. Bereits seit 2023 seien die Baugenehmigungen in Deutschland rückläufig, was sich in sinkenden Auftragszahlen für Fenster- und Türenbauer niederschlägt. Zusätzlich geriet das Unternehmen durch massive IT-Probleme unter Druck: Störungen in den Betriebsabläufen sollen die Produktions- und Lieferketten erheblich beeinträchtigt haben. Eine Investorensuche ist bereits angestoßen, um frisches Kapital zu gewinnen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.