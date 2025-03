Aktualisiert am 06.03.2025 - 14:46 Uhr

Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt zum sechsten Mal seit Sommer 2024 die Leitzinsen im Euroraum. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent verringert, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

Expertin: "Normalisierung der Geldpolitik"

Finanzexpertin Lena Dräger vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) sagte dazu: "Dies kann als weiterer Schritt zur Normalisierung der Geldpolitik verstanden werden, nachdem die EZB die Zinsen stark angehoben hatte, um die hohen Inflationsraten im Euroraum zu bekämpfen." Dräger rechnet damit, dass die ohnehin niedrigen Wachstumserwartungen für den März unter den aktuellen geo- und handelspolitischen Risiken noch weiter sinken werden.

"Angesichts der desolaten Wirtschaftslage sollte die Geldpolitik der EZB in den expansiven Modus umschalten und weitere, womöglich größere, Zinssenkungen in Betracht ziehen", so Dräger.