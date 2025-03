Branche in der Krise

Aktualisiert am 07.03.2025 - 15:36 Uhr

Aktualisiert am 07.03.2025 - 15:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Wohnmobilbranche ist in der Krise. Das macht sich für einen Münchner Anbieter bemerkbar, er ist insolvent.

| Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet

Video | Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet

Insolvenz eines Wohnmobilanbieters: Branche in der Krise

Die rund 30 Beschäftigten wurden über die Insolvenz informiert, ihre Löhne sind bis April 2025 durch Insolvenzgeld abgesichert. Geschäftsführer Lukáš Janoušek äußerte sich nach Insolvenz zuversichtlich: "Wir haben ein starkes Team und eine starke Marke. Wir glauben fest an eine Zukunftslösung."

Die Wohnmobilbranche kämpft seit dem Ende des Corona-Booms mit einem Nachfragerückgang. Während der Pandemie hatten viele Anbieter ihre Flotten ausgebaut, doch inzwischen sind die Verkaufszahlen stark gesunken. Steigende Finanzierungskosten und ein verändertes Buchungsverhalten erschweren die Lage zusätzlich. Kunden entscheiden sich zunehmend für kurzfristige Reservierungen, was die Planung für Anbieter erschwert.

Wohnmobilanbieter insolvent: Flotte von 700 Wohnmobilen an 50 Standorten in Deutschland

Fabrik in Sachsen :

Fabrik in Sachsen : Möbelhersteller ist insolvent

Freewaycamper wurde 2019 gegründet und betreibt eine Flotte von etwa 700 Wohnmobilen an über 50 Standorten in Deutschland und Italien. Das Unternehmen wollte sich als führende Buchungsplattform für Campingerlebnisse in Europa etablieren.