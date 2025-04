Der Trachtenhändler Dollinger steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Nun ziehen die Geschäftsführer die Reißleine und begeben sich in Insolvenz in Eigenverwaltung.

Das Modeunternehmen Dollinger aus Bad Reichenhall hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Dollinger ist vor allem für den Vertrieb von Trachten bekannt.

Modekette ist insolvent: Dollinger in Süddeutschland für Trachten bekannt

In der Pressemitteilung des insolventen Unternehmens heißt es, dass der Antrag beim Amtsgericht Traunstein gestellt wurde. Der Geschäftsbetrieb soll in vollem Umfang weiterlaufen. "Alle sieben Filialen in Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Reit im Winkl, Ruhpolding, Salzburg und Traunstein bleiben wie gewohnt geöffnet", so Dollinger weiter.