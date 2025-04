Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump will am Mittwoch neue Zölle verkünden – Deutschland droht ein Wirtschaftsschock mit Jobverlusten und Exporteinbußen in Milliardenhöhe. Wie die EU reagieren könnte und welche Branchen besonders betroffen sein werden.

US-Präsident Donald Trump spricht von einem Tag der Befreiung, doch weltweit blicken Politiker und Wirtschaftsvertreter am Mittwoch mit Sorge nach Washington. Dann nämlich will Trump seine angedrohten Zölle in Kraft setzen.

Die Vorstellung der Zölle ist für 16 Uhr in Washington angesetzt (22 Uhr deutscher Zeit) und somit nach Handelsschluss an der New Yorker Börse. Nach Angaben von Trumps Sprecherin sollen die Zölle dann auch unmittelbar gelten.

t-online gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen.

Was will Trump beschließen?

Das ist auch wenige Stunden vor der Vorstellung nicht komplett bekannt. Am Dienstagabend gestand das Präsidentenbüro, dass noch an den Details gefeilt werde. Bislang blieb Trump vage.

Mehrfach hat er allerdings betont, dass sogenannte reziproke Zölle eingeführt werden sollen, um zu verhindern, dass Handelspartner die USA "abzocken". Gemeint ist damit, dass die USA ein importiertes Produkt mit ebenso hohen Aufschlägen belasten werden wie ein gleiches US-Produkt bei Lieferung in dieses Land. Diese Ankündigung galt "allen Ländern".

Einzelne Länder könnten die USA aber auch mit höheren Zöllen belegen. Gegenüber Mexiko und Kanada hat Trump die Regeln bereits in Teilen verschärft. Auch China hat er bereits mit Sonderzöllen belegt. Im März folgten Zollaufschläge auf Stahl- und Aluminiumprodukte, von denen auch die EU und Deutschland betroffen sind.

Vergangene Woche kündigte Trump dann Zölle von zusätzlichen 25 Prozent auf EU-Autoimporte an. Diese sollen ab Donnerstag gelten. Bisher erheben die USA 2,5 Prozent auf Pkw aus der EU, aber bereits 25 Prozent auf Pick-ups und besonders schwere Autos. Im Gegenzug schlägt die EU bisher schon 10 Prozent Zoll auf Autoimporte aus den USA auf.

Wie ist Deutschland davon betroffen?

Das kommt stark auf die Ausgestaltung an. Sollten es tatsächlich nur reziproke Zölle werden, wäre Deutschland nicht allzu stark betroffen. Eine Berechnung des ifo Instituts geht davon aus, dass die deutschen Exporte um 2,4 Prozent sinken würden, sollten die USA wechselseitige Zölle erheben und die EU keine Gegenmaßnahme einläuten.

"Die Auswirkung von wechselseitigen Zöllen wäre für Deutschland jedoch wesentlich geringer als bei pauschalen US-Zöllen von 20 Prozent", sagt Handelsexpertin Lisandra Flach. Die Lücke der Zölle zwischen den USA und der EU sei relativ gering und läge über alle Produkte hinweg bei 0,5 Prozentpunkten. Nach Angaben der US-Regierung könnten bei der Kalkulation der Importaufschläge jedoch neben den in anderen Ländern geltenden Zöllen auch andere Faktoren wie Subventionen oder Regularien einbezogen werden.

Bei pauschalen Zöllen von 60 Prozent auf China und 20 Prozent auf den Rest der Welt hingegen sähe die Lage deutlich anders aus. Dann könnten die deutschen Exporte in die USA um 15 Prozent zurückgehen.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, dass bei zusätzlichen Zöllen von 10 bis 20 Prozent bereits ein wirtschaftlicher Schaden in dreistelliger Milliardenhöhe droht. In einer Berechnung aus dem vergangenen Jahr kommt das Institut zudem zu dem Schluss, dass ein eskalierender Handelskrieg in Deutschland bis 2030 zu einem Verlust von bis zu 150.000 Jobs führen könnte, erläutert Ökonom Jürgen Matthes im Gespräch mit t-online. In dem Modell ging das IW dabei davon aus, dass Trump Zölle in Höhe von 60 Prozent gegen China und 20 Prozent gegen die EU verhängt und die EU mit Zöllen in Höhe von ebenfalls 20 Prozent darauf antwortet.