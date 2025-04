Aktualisiert am 03.04.2025 - 20:53 Uhr

Aktualisiert am 03.04.2025 - 20:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Argentum Pflegegruppe hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Nach Angaben des Unternehmens hat das Amtsgericht Bad Homburg diesem Schritt am 1. April zugestimmt und eine vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, wie das Portal "Care vor 9" berichtet.

Pflegeheimgruppe meldet Insolvenz an – Tausende Mitarbeiter betroffen

Argentum insolvent: Sanierungsteam übernimmt operative Leitung

Zur Umsetzung der Neuausrichtung hat Argentum mehrere Experten der Wirtschaftskanzlei K&L Gates in die Geschäftsführung geholt. Die Partner Georg Bernsau und Nadja Raiß sowie der Restrukturierungsexperte Ansgar Schröder wurden zu Sanierungsgeschäftsführern ernannt. Bernsau kündigte an, "in den kommenden Wochen Gespräche mit allen wesentlichen Beteiligten" zu führen, um darauf aufbauend ein Konzept zur Zukunft des Unternehmens zu erarbeiten.