Russlands Wirtschaft schlittert in die Krise. Doch revanchiert sich der Kreml und sieht Deutschland auf dem Weg in den Abschwung.

Deutschland ist nach Einschätzung Moskaus wegen seiner Abkehr von Russland in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Deutschland sei am Rande einer Rezession, weil es Berlin nicht gelungen sei, seine Souveränität zu behaupten, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Zuvor hatten dort erstmals Regierungsmitglieder aus dem Wirtschaftsressort vor einer möglichen Rezession in Russland selbst gewarnt.