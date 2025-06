Fußballer findet Obdachlosen in seinem Bett

Erdbeben erschüttert Land an der Adria

Trump darf in Drittstaaten abschieben

Bezos-Hochzeit gerät in Gefahr

Easyjet-Streik in beliebtem Urlaubsland

Aktuelle Umfrage Positives Signal? Wirtschaftsstimmung hellt sich auf

Von dpa 24.06.2025 - 15:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Containerfrachter im Hamburger Hafen: Die Unsicherheiten durch den Nahost-Konflikt könnten die Stimmung wieder drücken. (Quelle: IMAGO/Markus Tischler/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die deutschen Unternehmen schauen wieder hoffnungsvoller in die Zukunft, zeigt eine neue Umfrage. Doch eine wichtige Sache ist dabei bislang nicht eingepreist.

Sinkende Zinsen und die geplanten Milliardeninvestitionen der Bundesregierung in die Infrastruktur hellen die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter auf. Das Ifo-Geschäftsklima legte im Juni um 0,9 Punkte auf 88,4 Punkte zu, wie das Ifo-Institut in München mitteilte.

Loading...

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stieg den sechsten Monat in Folge und erreichte den höchsten Wert seit Mai 2024. "Die deutsche Wirtschaft schöpft langsam Zuversicht", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Umfrageergebnis.

Volkswirte hatten einen Anstieg des Ifo-Index erwartet, aber im Schnitt nur auf 88,0 Punkte. Die Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen zeigte bei der Bewertung der aktuellen Lage kaum eine Verbesserung. Die Erwartungen an die künftigen Geschäfte werden hingegen deutlich besser eingeschätzt.

Besonders stark hellte sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen auf. In den Industriebetrieben verbesserte sich das Geschäftsklima hingegen nur leicht. Die Firmen des verarbeitenden Gewerbes seien weiterhin sehr unzufrieden mit dem Auftragsbestand, heißt es in der Mitteilung.

Nahost-Konflikt in Umfrage noch nicht umfassend abgebildet

Die aktuelle Umfrage bildet die Reaktion auf die jüngste Eskalation im Nahost-Konflikt allerdings bislang nicht umfassend ab. Denn nach Beginn des Angriffs von Israel auf den Iran am 13. Juni seien noch 18 Prozent der Antworten eingegangen, hieß es auf Nachfrage beim Ifo. Die große Mehrheit der Antworten gehe immer zu Beginn der Umfrage in der ersten Woche ein.

In der Industrie habe es nach dem Angriff aber eine leichte Tendenz gegeben, dass die Erwartungen etwas pessimistischer ausgefallen seien und die Unsicherheit etwas höher gewesen sei, hieß es. In anderen Bereichen (Dienstleister, Bau, Handel) sei eher nichts festgestellt worden: "Je nachdem, wie sich die Lage aktuell entwickelt, werden wir in der Juli-Umfrage die Reaktion der Unternehmen sehen."

"Aber gute Gründe für Zuversicht"

Generell gebe es aber gute Gründe für vorsichtige Zuversicht, sagte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Seiner Einschätzung nach sorgen die sinkenden Zinsen und milliardenschwere Investitionen der Bundesregierung für eine bessere Stimmung. Ein Risiko für die Konjunktur sieht er nach wie vor in der Handelspolitik der US-Regierung.

Für den Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, ist die bessere Stimmung in den Unternehmen erstaunlich in Anbetracht des Konflikts in Nahost und der noch immer nicht geklärten Zollfrage mit den USA. "Vermutlich ist es das von der neuen deutschen Bundesregierung lancierte große Infrastrukturprogramm, das die Aussicht auf eine Ankurbelung der Binnenwirtschaft gibt", sagte Gitzel.