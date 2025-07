Milliardärin mit 30: So kam Lucy Guo zu ihrem Vermögen

Die chinesisch-amerikanische Software-Milliardärin Lucy Guo will jetzt ihre Plattform "Passes" in Deutschland etablieren. (Quelle: Maurizio Gambarini)

Der Thronwechsel vollzog sich erst Anfang Juni. Da überschritten Guos Anteile an der von ihr mitbegründeten Firma Scale AI den Wert von umgerechnet mehr als einer Milliarde Euro. Damit löste die chinesisch-amerikanische Geschäftsfrau den Popstar als jüngste Milliardärin ab, auch wenn Swifts Vermögen mit geschätzten 1,6 Milliarden Dollar immer noch größer ist. Das Magazin "Forbes" nahm Swift Ende 2023 zum ersten Mal in seine Liste der Milliardäre auf.

Mit 21 Jahren gründete Lucy Guo ihre erste Firma

Scale AI, das seinen Sitz in San Francisco hat, bereitet Datensätze so auf, dass sich damit künstliche Intelligenzen trainieren lassen. Die meisten Kunden der Firma kommen aus der Branche für autonome Fahrzeuge, wie sie beispielsweise auch Autobauer Tesla von Elon Musk anbieten will. Wenn die Technologie eines Tages zuverlässig funktionieren soll, muss sie mit großen Datenmengen gefüttert werden. Und diese Daten liefert Scale AI.

Darum ist Lucy Guo in Deutschland so präsent

Laut "Forbes" hält Lucy Guo immer noch knapp fünf Prozent an Scale AI – das Aktienpaket macht mit einem Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar den Großteil von Guos Vermögen aus. In der Firma tätig ist sie aber schon seit 2018 nicht mehr. Der genaue Grund für das Ende ihres Engagements bei Scale AI ist unklar. Guo selbst sprach damals nur von "unterschiedlichen Ansichten zur Produktvision". Offenbar hatte sie sich mit Mitgründer und Firmenvorstand Wang überworfen. Dieser soll Guo gefeuert haben, berichtete "Forbes".

Zuletzt ist Lucy Guo häufiger in deutschen Medien zu sehen gewesen. Der Hintergrund ist, dass die umtriebige Unternehmerin ihr neues Projekt in Deutschland vorantreiben will. "Passes" heißt die App ihrer gleichnamigen, erst 2022 gegründeten Firma. "Passes" soll der in London ansässigen Plattform "Only Fans" Konkurrenz machen, die vor allem von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern genutzt wird, um zahlenden Kunden eigene Pornovideos anzubieten.