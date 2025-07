Putins Wirtschaft geht die Puste aus

In Russland herrscht mit etwa zwei Prozent Arbeitslosigkeit fast Vollbeschäftigung. Vor allem die Rüstungsunternehmen haben in den vergangenen Jahren viele Menschen eingestellt, mussten zuletzt jedoch vor allem Arbeitskräfte aus anderen Sektoren abwerben, die dort nun also fehlen. Ende vergangenen Jahres bezifferte die Wirtschaftshochschule Moskau den Bedarf auf 2,6 Millionen Arbeitskräfte. Vor allem Männer fehlen dem Arbeitsmarkt: Sie kämpfen entweder an der Front oder haben das Land verlassen.

Dadurch sind die russischen Produktionskapazitäten begrenzt: Es fehlt schlicht an Personal, um mehr Güter herzustellen. Daher kühlt auch das Wirtschaftswachstum ab. Im vergangenen Jahr lag die Konjunktur noch bei 4,3 Prozent. In diesem Jahr wird nur noch ein Wachstum zwischen ein und zwei Prozent erwartet. 2016 könnte die Konjunktur laut Prognose des Internationalen Währungsfonds sogar unter ein Prozent fallen.

Putins Rüstungsindustrie bekommt Probleme

Außerdem gibt es erste Anzeichen, dass Teile des russischen Rüstungssektors ins Straucheln geraten könnten. Grund dafür sind laut einem Bericht der "Zeit" staatlich festgelegte Preise für die dort hergestellten Güter. So rutschte etwa das Unternehmen Optron-Stawropol in die Pleite, das Halbleiterdioden herstellte, die auch in militärischen Flugzeugen verwendet werden. Demnach kritisierte der Vorstandschef des Unternehmens, dass der Staat weit unter den Produktionskosten gezahlt habe.

Nur: Höhere Preise kann und will der russische Staat nicht zahlen. Die Produktion soll zwar weiterlaufen, weil Putins Krieg in der Ukraine Unmengen an Nachschub verlangt – und noch auf absehbare Zeit verlangen wird.

Mittlerweile ist jedoch sogar das Rekrutierungsnetz des Kremls betroffen. Wie die "Zeit" schreibt, kürzen gleich mehrere Regionen die dort gezahlten Rekrutierungsboni deutlich. Mit diesen Zahlungen will Moskau Anreize setzen, um Russen auf freiwilliger Basis für den Krieg zu gewinnen. Die einmaligen Zahlungen beliefen sich in den meisten Regionen auf mehr als 10.000 Euro, in manchen Landesteilen sogar deutlich darüber. Doch selbst bei starken Kürzungen wären die Boni wohl noch immer für viele Bürger attraktiv genug, um an die Front zu ziehen.