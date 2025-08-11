t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

NRW: Autohändler rutscht in Insolvenz – 32.000 Autos im Bestand

DAX
24.081,34(-0,34%)
Gold
3.352,30 USD(-1,36%)
Bitcoin
102.799,54 EUR(+1,48%)
Öl Brent
66,32 USD(-0,14%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextCristiano Ronaldo hat sich verlobt
TextTage zu früh: Geheimer AfD-Bericht publik
TextLiebesgerüchte: Julia Klöckner meldet sich
TextGesamter Golfstaat ist ohne Strom
TextBjörn Höcke postet Nazi-Satz

Pleite
NRW: Großer Autohändler ist insolvent

  • Philip Buchen
Von Philip Buchen
11.08.2025 - 21:06 UhrLesedauer: 1 Min.
Parkplatz eines Autohändlers (Symbolfoto): In Köln hat ein Autohändler Insolvenz angemeldet.Vergrößern des Bildes
Parkplatz eines Autohändlers (Symbolfoto): In Köln hat ein Autohändler Insolvenz angemeldet. (Quelle: Hans Blossey/imago)
News folgen

Ende einer Auto-Ära in Nordrhein-Westfalen: Eines der größten Autohäuser Kölns ist pleite. 32.000 Autos standen zum Verkauf. Der Insolvenzverwalter äußert sich.

Das Kölner Autozentrum Matthes, das jahrelang mit dem Slogan "Matthes hat es!" in Nordrhein-Westfalen geworben hatte, ist Geschichte. Das Amtsgericht Köln eröffnete am Freitag das Insolvenzverfahren für das große Kölner Autohaus – 13 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Das hat der mit dem Verfahren beauftragte Rechtsanwalt, Mike Westkamp von der Kölner Kanzlei Görg, t-online am Freitag bestätigt.

Loading...

Nach eigenen Angaben hatte Geschäftsführer Matthias Matthes zuletzt rund 32.000 Fahrzeuge im Bestand seiner Filialen – damit zählte Matthes zu den großen Autohändlern in Nordrhein-Westfalen. Auch in Berlin unterhielt Matthes einen Standort, jedoch deutlich kleiner als jener im Rheinland.

Autohändler aus Köln reichte Mitte Juli Insolvenzantrag ein

Nun steht der Betrieb bei Matthes still. Die 13 betroffenen Mitarbeiter konnten dem Insolvenzverwalter Westkamp zufolge immerhin auf ihre Gehälter bis zum Stichtag der Insolvenzeröffnung vertrauen – diese sind durch das Insolvenzgeld gesichert.

Die Insolvenz ging auf einen Antrag der Geschäftsführung zurück, der bereits am 18. Juli beim Gericht eingereicht worden war. Zu den Gründen für die Pleite und den letzten Umsatzzahlen des Unternehmens äußerte sich der Insolvenzverwalter nicht.

Unklar blieb zunächst auch, welche Folgen die Insolvenz für die Kunden des Autohauses hat. t-online hat bei dem Autohaus selbst und seinem Insolvenzverwalter nachgefragt.

Verwendete Quellen
  • Antwort von Dierk Westkamp auf Anfrage
  • Amtsgericht Köln, Aktenzeichen: 70a IN 250/25
  • matthesmobile.de: Informationen auf der Website

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Amtsgericht KölnAutohändlerInsolvenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom