Schulden in Milliardenhöhe Schmuckhändler ist zum zweiten Mal insolvent

Von t-online Aktualisiert am 12.08.2025 - 15:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Logo von Claire's (Archivbild): Das Unternehmen ist zum zweiten Mal insolvent. (Quelle: IMAGO/Mark Newcombe/imago)

Es ist noch nicht lang her, da musste der US-Schmuckhändler Claire's Insolvenz anmelden. Nun trifft es das Unternehmen erneut.

Der US-Schmuckhändler Claire’s hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre Insolvenz angemeldet. Laut einem Bericht des US-Fachportals "Retail Dive" beantragte das Unternehmen am Mittwoch Gläubigerschutz im US-Bundesstaat Delaware und nannte eine sinkende Nachfrage als Hauptursache für die finanzielle Schieflage.

In den bei Gericht eingereichten Unterlagen bezifferte Claire's sowohl seine Vermögenswerte als auch seine Schulden auf jeweils zwischen einer und zehn Milliarden US-Dollar. Die Zahl der Gläubiger liegt demnach zwischen 25.001 und 50.000. Bereits 2018 hatte das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt, sich damals aber mithilfe eines Sanierungsplans restrukturiert.

Video | Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet Player wird geladen Quelle: t-online