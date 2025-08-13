Strompreis-Ärger Im Norden und Osten müsste der Strom günstiger sein

Von Amy Walker 13.08.2025 - 16:33 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Stromtrassen transportieren die Energie durch das Land: In Deutschland ist lange der Ausbau verschleppt worden. (Quelle: Henning Kaiser/dpa/dpa-bilder)

Europa möchte Deutschland am liebsten in verschiedene Strompreiszonen aufteilen. Zu lange habe der Süden des Landes die Energiewende verschleppt, was Auswirkungen auf Strompreise in ganz Europa hat. Doch die Trennung hätte massive Folgen.

Auf die Koalition im Bund kommt ein "Herbst der Entscheidungen" zu. Und die wird alle Bereiche erfassen, auch die Energiepolitik. Ende August wird das mit Spannung erwartete Energiewende-Monitoring der Wirtschaftsministerin publiziert, das neue Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren vorgeben könnte. Und bis Ende des Jahres muss die Bundesregierung mit den EU-Nachbarländern eine Lösung im Streit über die deutsche Strompreiszone gefunden haben. Darüber wird aber nicht nur auf EU-Ebene gestritten – auch innerhalb Deutschlands stehen sich die Betroffenen gegenüber.

Warum die einheitliche Strompreiszone Kritik auslöst

In Deutschland gibt es nur eine Stromgebotszone – anders als in anderen europäischen Ländern wie zum Beispiel Italien, Dänemark oder Schweden. Das bedeutet, dass deutsche Stromanbieter ihren Strom zu einem einheitlichen Preis am Markt verkaufen – völlig unabhängig davon, ob der Windanlagenbetreiber seinen Strom günstiger erzeugen kann als der Gaskraftwerksbetreiber. Der Preis wird anhand von Angebot und Nachfrage bestimmt: Wenn gerade viel Strom produziert werden kann (weil der Wind weht oder die Sonne scheint), dann sinkt der Preis. Das gilt dann für alle, ob man nun in Hamburg, Berlin oder München wohnt.

Dieses System hat lange funktioniert. Jetzt aber kommt es an seine Grenzen, denn: Im Süden des Landes wird weniger erneuerbarer Strom erzeugt als im Norden. Das hat zum Teil geografische Hintergründe: In Schleswig-Holstein an der Küste ist es einfacher, Strom aus Windenergie zu produzieren als in den bayerischen Alpen. Dass in Nordrhein-Westfalen mittlerweile kumuliert über 7.000 MW Windkraftleistung installiert sind, in Baden-Württemberg jedoch nur 1.889 MW, lässt sich allerdings durch die Geografie kaum erklären.

Zwischen den Bundesländern ist mittlerweile ein enormes Gefälle beim Ausbau der Erneuerbaren entstanden – und das löst nicht nur politisch Unmut aus, sondern führt auch zu Engpässen im Stromnetz. So kommt es mittlerweile regelmäßig vor, dass im Norden oder Osten viel Strom erzeugt wird, dieser aber nicht in den Süden transportiert werden kann, wo er benötigt wird.

Die Energieunternehmen müssen dann sogenannte Redispatch-Maßnahmen ergreifen, also: Die Windkraftanlagen werden im Norden und Osten gedrosselt, dafür werden die Gaskraftwerke im Süden angeworfen, die den Strom in die Region liefern. Weil aber theoretisch so viel erneuerbarer Strom erzeugt wird, sinkt der Strompreis für alle – obwohl praktisch gerade teurer Strom aus Gas erzeugt wird. Dieser Redispatch kostet Milliarden: 2024 waren es 2,7 Milliarden Euro, die die Stromunternehmen an die Kunden in Form der Netzentgelte weitergereicht haben.

EU schlägt fünf Stromzonen für Deutschland vor