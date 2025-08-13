Gläubigersitzung unter Polizeischutz Schulden in Millionenhöhe – Spargelhof ist insolvent

Einen Spargelhof in Niedersachsen plagen Schulden in Millionenhöhe. (Symbolfoto) (Quelle: Jürgen Held/imago-images-bilder)

In Niedersachsen sorgt die Insolvenz eines Spargelhofes für Aufsehen. Bei einer Gläubigersitzung rückte die Polizei ein.

Der Spargelhof Röhrkasten im Landkreis Nienburg ist zahlungsunfähig. Am vergangenen Montag fand im niedersächsischen Syke die Gläubigerversammlung statt – begleitet von Polizeibeamten. Der Einsatz war notwendig, da die Situation laut einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" angespannt war.

Mehrere Landwirte, die dem Hof Flächen verpachtet hatten, wollten klären, was nun mit ihren Verträgen geschieht – und wer für die Entsorgung der Spargelfolie auf den Feldern aufkommt. Auch Fragen zur Insolvenzmasse wurden laut. Der Insolvenzverwalter Sebastian Ludolfs sprach gegenüber der Versammlung von mehreren Millionen Euro an Verbindlichkeiten. Seit dem 1. Juli läuft das Insolvenzverfahren. Eine genaue Zahl der Gläubiger ist bislang nicht bekannt.

Wie Ludolfs weiter erklärte, ist der Betrieb inzwischen vollständig eingestellt. Die Spargelernte endete bereits im Mai abrupt, auch die Erdbeerernte wurde nicht fortgeführt. Eine wirtschaftliche Zukunft für den Hof sieht der Insolvenzverwalter nicht mehr.