Banker üben Kritik an Rentenplänen von Schwarz-Rot

Kritik an Plänen von Merz
Banker: Zehn Euro im Monat lösen kein Rentenproblem

Von t-online, wan
14.08.2025 - 04:43 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0830447894Vergrößern des Bildes
Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz: Seine Rentenpläne stoßen in der Wirtschaft auf Kritik. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
Auch aus der Kreditwirtschaft hagelt es Kritik an den Rentenplänen der Bundesregierung. Die geplante Frühstart-Förderung sei zu gering, ist ein Argument.

Die Rentenpläne der Bundesregierung stoßen bei deutschen Bankern auf Kritik. Eine Ausweitung der Mütterrente und eine Stabilisierung des Rentenniveaus, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, werden nicht als ausreichend betrachtet. "Die bisherigen Überlegungen zur Reform der Altersvorsorge sind zu zaghaft", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, zu Ippen.Media.

Zwar lobt der Banker die Frühstart-Förderung für junge Menschen als grundsätzlich gute Idee, der Umfang der Förderung sei aber zu gering. Die Frühstart-Rente ist Teil der von Union und SPD geplanten Rentenreform. Jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr soll ab 2026 pro Monat zehn Euro vom Staat bekommen. Damit soll bereits in den Jugendjahren ein Rentenkapital geschaffen werden.

Doch der Förderbetrag wird kritisiert. "Die derzeit für die Frühstart-Rente geplante monatliche Einzahlung von zehn Euro wird nicht ausreichend sein, um langfristig spürbare Effekte zu erzielen", zitiert der Verband Heiner Herkenhoff, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken. Sein Verband schlägt laut Bericht des "Merkur" vor, das Altersvorsorgedepot ab dem ersten Lebensjahr zu fördern. Außerdem sollen freiwillige Beiträge der Eltern oder von Angehörigen möglich sein, so Herkenhoff.

imago images 0830408287Vergrößern des Bildes
Ein Brief der Rentenversicherung und Euromünzen (Symbolbild): Die Zukunft der Rente ist keineswegs sicher. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann/imago)

Für Deka-Sprecher Kater bleiben Menschen außen vor, die nicht mehr ganz jung sind. Denn ab 18 Jahren ist Schluss mit der Förderung. Der Volkswirt will staatliche Unterstützung breiter aufstellen. "Im Grunde geht es darum, allen Menschen den Aufbau von Vermögen zu erleichtern", erklärte Kater mit Blick auf die Rentenvorsorge. "Hierfür bietet sich das Instrument der steuerlichen Förderung von breit gestreuten Anlagen, wie es das Konzept des Altersvorsorgedepots vorsieht, geradezu an."

Bürokratische Hürden sollten dabei vermieden werden, aber auch risikoreiche oder spekulative Anlagen sollten ausgeschlossen werden. Der Wirtschaftsexperte sieht eine Chance in Anreizen für lange Anlagen. "Auf diese Weise kann der Zinseszinseffekt eine spürbare Entlastung für die staatlichen Altersvorsorgesysteme in den kommenden Jahrzehnten sein", so Kater.

Sozialverband will mehr Geld in Rentenversicherung

Bei der Riester-Rente, die Schwarz-Rot reformieren will, hofft die Deutsche Kreditwirtschaft auf einen Verzicht von zwingenden Garantien, was die Renditechancen erhöhe. Die Banker fordern, dass die Förderung "grundlegend vereinfacht" wird. Sozialverband Deutschland (SoVD) hingegen will die gesetzliche Rente stärken. "Wer hingegen ausreichend Mittel übrig hat, kann selbstverständlich gerne zusätzlich privat vorsorgen", sagte Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier Ippen.Media. "Aber daran verdienen die Versicherungsanbieter gehörig mit." Sie schlägt stattdessen vor, dass freiwillig höhere Beträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt werden.

Laut einer Umfrage sehen 42 Prozent der vom Ifo befragten Volkswirtschaft-Professorinnen und -Professoren die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung kritisch. Massive Kritik kam laut Ifo an der Rentenpolitik und ausbleibenden Strukturreformen. Eine Ablehnung der derzeitigen Rentenpolitik kommt auch vom Handwerk. "Die angekündigte Kommission zur Zukunft der Sozialsysteme wirkt wenig glaubwürdig, wenn gleichzeitig Rentenbeschlüsse getroffen werden, die jede generationengerechte Reform vermissen lassen und die das System wie auch die Betriebe und Beschäftigten noch stärker belasten", erklärte ZDH-Chef Jörg Dittrich.

