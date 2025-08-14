Mehr als 500 Euro mehr Studie: Arbeit lohnt sich mehr als Bürgergeld

14.08.2025

Logo der Agentur für Arbeit an einer Hauswand (Symbolbild): Selbst in Regionen mit hohen Mieten lohnt es sich, arbeiten zu gehen. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt)

Eine neue Studie zeigt: Der finanzielle Anreiz, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, überwiegt deutlich im Vergleich zum Bürgergeld. Vor allem Alleinerziehende profitieren.

In der politischen Debatte um das Bürgergeld wird häufig behauptet: Das Bürgergeld ist so hoch, dass sich Arbeiten gehen für viele kaum noch rechnet. Nun zeigt eine neue Studie, dass Vollzeitarbeit selbst zum Mindestlohn deutlich lohnender ist als der Bezug von Bürgergeld.

Laut der Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung besteht in allen untersuchten Fällen ein klarer finanzieller Abstand zwischen Sozialleistungsbezug und Erwerbstätigkeit, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Das gewerkschaftsnahe Institut hat dafür mehrere Alltagsszenarien durchgerechnet, unter anderem für Alleinstehende sowie alleinerziehende Elternteile, und dabei bundesweite Durchschnittswerte verwendet.

Demnach erzielt eine alleinlebende Person, die 38,19 Stunden pro Woche zum aktuellen gesetzlichen Mindestlohn von 12,82 Euro arbeitet, ein Bruttogehalt von 2.121,58 Euro monatlich. Nach Abzügen bleiben ihr rund 1.546 Euro netto. Durch Wohngeld steigt das verfügbare Einkommen auf 1.572 Euro.

Deutlicher Unterschied bei Alleinerziehenden

Im Vergleich dazu erhält dieselbe Person bei Bürgergeldbezug inklusive der Unterkunftskosten insgesamt 1.015 Euro. Selbst unter Berücksichtigung der Befreiung vom Rundfunkbeitrag ergibt sich damit ein Abstand von mehr als 500 Euro im Monat.

Noch deutlicher ist die Differenz bei einer alleinerziehenden Mutter mit einem fünfjährigen Kind. In einem Mindestlohnjob kommt sie unter Einrechnung von Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss auf ein verfügbares Monatseinkommen von 2.532 Euro. Im Bürgergeldsystem stehen ihr in dieser Konstellation nur 1.783 Euro zur Verfügung – ein Unterschied von 749 Euro.

Expertin: "Wissenschaftlich klar widerlegt"

Auch in Regionen mit besonders hohen Mieten, etwa München oder Dachau, bleibt ein finanzieller Abstand bestehen. Dieser fällt dort mit rund 380 Euro jedoch geringer aus als in strukturschwächeren Gegenden wie Nordhausen oder dem Vogtlandkreis.

Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI, bezeichnete die Vorstellung, Arbeit lohne sich wegen des Bürgergelds nicht, als "wissenschaftlich klar widerlegt". Die oft verbreitete Behauptung, Bürgergeldbezieher wollten nicht arbeiten, sei laut Kohlrausch "sachlich falsch und stigmatisierend". Aus ihrer Sicht sei es entscheidend, bessere Ausbildungsangebote zu schaffen und insbesondere Frauen durch verbesserte Kinderbetreuung den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.