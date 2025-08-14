t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Studie zeigt: Arbeiten bringt finanziell mehr als Bürgergeld

DAX
24.267,39(+0,34%)
Gold
3.358,03 USD(+0,10%)
Bitcoin
104.288,49 EUR(+2,06%)
Öl Brent
65,74 USD(-0,56%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPreise für Neuwagen explodieren
TextÖsterreich: Bürgermeister stürzt in den Tod
TextSänger heizt Trennungsgerüchte an
TextTödliches Heißluftballon-Unglück
TextMehrere sexuelle Übergriffe in Bädern

Mehr als 500 Euro mehr
Studie: Arbeit lohnt sich mehr als Bürgergeld

Von t-online
14.08.2025 - 10:35 UhrLesedauer: 2 Min.
Logo der Agentur für Arbeit an einer Hauswand (Symbolbild): Selbst in Regionen mit hohen Mieten lohnt es sich, arbeiten zu gehen.Vergrößern des Bildes
Logo der Agentur für Arbeit an einer Hauswand (Symbolbild): Selbst in Regionen mit hohen Mieten lohnt es sich, arbeiten zu gehen. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt)
News folgen

Eine neue Studie zeigt: Der finanzielle Anreiz, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, überwiegt deutlich im Vergleich zum Bürgergeld. Vor allem Alleinerziehende profitieren.

In der politischen Debatte um das Bürgergeld wird häufig behauptet: Das Bürgergeld ist so hoch, dass sich Arbeiten gehen für viele kaum noch rechnet. Nun zeigt eine neue Studie, dass Vollzeitarbeit selbst zum Mindestlohn deutlich lohnender ist als der Bezug von Bürgergeld.

Loading...

Laut der Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung besteht in allen untersuchten Fällen ein klarer finanzieller Abstand zwischen Sozialleistungsbezug und Erwerbstätigkeit, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Das gewerkschaftsnahe Institut hat dafür mehrere Alltagsszenarien durchgerechnet, unter anderem für Alleinstehende sowie alleinerziehende Elternteile, und dabei bundesweite Durchschnittswerte verwendet.

Demnach erzielt eine alleinlebende Person, die 38,19 Stunden pro Woche zum aktuellen gesetzlichen Mindestlohn von 12,82 Euro arbeitet, ein Bruttogehalt von 2.121,58 Euro monatlich. Nach Abzügen bleiben ihr rund 1.546 Euro netto. Durch Wohngeld steigt das verfügbare Einkommen auf 1.572 Euro.

Deutlicher Unterschied bei Alleinerziehenden

Im Vergleich dazu erhält dieselbe Person bei Bürgergeldbezug inklusive der Unterkunftskosten insgesamt 1.015 Euro. Selbst unter Berücksichtigung der Befreiung vom Rundfunkbeitrag ergibt sich damit ein Abstand von mehr als 500 Euro im Monat.

Noch deutlicher ist die Differenz bei einer alleinerziehenden Mutter mit einem fünfjährigen Kind. In einem Mindestlohnjob kommt sie unter Einrechnung von Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss auf ein verfügbares Monatseinkommen von 2.532 Euro. Im Bürgergeldsystem stehen ihr in dieser Konstellation nur 1.783 Euro zur Verfügung – ein Unterschied von 749 Euro.

Expertin: "Wissenschaftlich klar widerlegt"

Auch in Regionen mit besonders hohen Mieten, etwa München oder Dachau, bleibt ein finanzieller Abstand bestehen. Dieser fällt dort mit rund 380 Euro jedoch geringer aus als in strukturschwächeren Gegenden wie Nordhausen oder dem Vogtlandkreis.

Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI, bezeichnete die Vorstellung, Arbeit lohne sich wegen des Bürgergelds nicht, als "wissenschaftlich klar widerlegt". Die oft verbreitete Behauptung, Bürgergeldbezieher wollten nicht arbeiten, sei laut Kohlrausch "sachlich falsch und stigmatisierend". Aus ihrer Sicht sei es entscheidend, bessere Ausbildungsangebote zu schaffen und insbesondere Frauen durch verbesserte Kinderbetreuung den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Kohlrausch betonte, dass nur in Einzelfällen durch unklare Regeln der Eindruck erweckt werden könnte, dass sich zusätzliche Arbeit kaum lohne. Die beträfe aber vor allem Menschen, die schon in Arbeit seien und dann zusätzlich mehr arbeiten würden. Der Ökonom Andreas Peichl vom Ifo-Institut hatte kürzlich ebenfalls in der "Süddeutschen Zeitung" darauf hingewiesen, dass sich für manche Menschen Mehrarbeit nicht rechne, da steigende Einkommen durch sinkende Sozialleistungen aufgezehrt würden.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bundesagentur für ArbeitBürgergeld: Alle Infos & RatgeberEinkommenMindestlohn
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom