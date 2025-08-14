t-online - Nachrichten für Deutschland
Rheinmetall: Vorständin geht nach Strategiestreit vorzeitig

Differenzen hinsichtlich Strategie
Rheinmetall: Vorständin geht überraschend

Von t-online, jcz
14.08.2025 - 15:24 UhrLesedauer: 2 Min.
Ursula Biernert-Kloß (Archivbild): Die 47-Jährige war seit 15 Jahren bei Rheinmetall.Vergrößern des Bildes
Ursula Biernert-Kloß (Archivbild): Die 47-Jährige war seit 15 Jahren bei Rheinmetall. (Quelle: Theinmetall/ Borris Burba www.borrisburba.de)
Bei Rheinmetall verlässt Vorständin Biernert-Kloß vorzeitig ihre Position. Strittige Strategiefragen führten zur Entscheidung.

Beim Rüstungskonzern Rheinmetall gibt Vorständin für Personalwesen und Arbeitsdirektorin Ursula Biernert-Kloß vorzeitig ihr Amt ab. Die 47-Jährige, seit Oktober 2024 Mitglied des Vorstands, habe sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, ihr Amt zum Monatsende niederzulegen, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit.

"Grund dafür sind unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich strategischer Fragestellungen", erklärte der Konzern, ohne Details zu nennen. Zum 1. September rücke Vera Saal in den Vorstand auf und werde dort für Personal zuständig sein. Sie wird zudem Arbeitsdirektorin. Biernert-Kloß arbeitet seit 15 Jahren für Rheinmetall. Sie war ursprünglich bis 30. September 2027 bestellt.

Logo von Rheinmetall auf einem Modell eines F-35-Kampfflugzeugs (Symbolbild): Eine Nachfolgerin für den offenen Posten steht schon fest.Vergrößern des Bildes
Logo von Rheinmetall auf einem Modell eines F-35-Kampfflugzeugs (Symbolbild): Eine Nachfolgerin für den offenen Posten steht schon fest. (Quelle: Kai Kitschenberg/imago-images-bilder)

Ihre Laufbahn begann sie im Personalbereich der Volkswagen AG. Danach folgten Stationen in Führungspositionen bei Thales, Porsche und der DB Cargo. Ihre letzte Station, bevor sie zu dem Rüstungskonzern wechselte, war beim Automobilzulieferer Leoni als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin.

Rheinmetall erklärte, dass keines der laufenden Projekte durch den Weggang von Biernert-Kloẞ gefährdet sei. Aufgrund der steigenden Rüstungsausgaben hat Rheinmetall begonnen, seine Produktionskapazitäten zu erhöhen. Damit verbunden bemüht sich das Unternehmen auch, seine Belegschaft zu vergrößern und schon vorhandene Fachkräfte langfristig zu halten. Um dies zu realisieren, waren unter der Leitung von Biernert-Kloẞ mehrere Projekte angestoßen worden, unter anderem ein Ausbau der Ausbildungsprogramme und internationale Recruiting-Initiativen.

Rheinmetall beschäftigt derzeit rund 32.000 Mitarbeitende, wie Konzernchef Armin Papperger jüngst mitteilte. In den kommenden zwei Jahren soll die Belegschaft auf etwa 40.000 Personen wachsen. Bis 2030 will das Unternehmen den Umsatz auf 40 bis 50 Milliarden Euro steigern und die Mitarbeiterzahl perspektivisch auf 70.000 erhöhen.

