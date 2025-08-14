Differenzen hinsichtlich Strategie Rheinmetall: Vorständin geht überraschend

Ursula Biernert-Kloß (Archivbild): Die 47-Jährige war seit 15 Jahren bei Rheinmetall. (Quelle: Theinmetall/ Borris Burba www.borrisburba.de)

Bei Rheinmetall verlässt Vorständin Biernert-Kloß vorzeitig ihre Position. Strittige Strategiefragen führten zur Entscheidung.

Beim Rüstungskonzern Rheinmetall gibt Vorständin für Personalwesen und Arbeitsdirektorin Ursula Biernert-Kloß vorzeitig ihr Amt ab. Die 47-Jährige, seit Oktober 2024 Mitglied des Vorstands, habe sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, ihr Amt zum Monatsende niederzulegen, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit.

"Grund dafür sind unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich strategischer Fragestellungen", erklärte der Konzern, ohne Details zu nennen. Zum 1. September rücke Vera Saal in den Vorstand auf und werde dort für Personal zuständig sein. Sie wird zudem Arbeitsdirektorin. Biernert-Kloß arbeitet seit 15 Jahren für Rheinmetall. Sie war ursprünglich bis 30. September 2027 bestellt.

Ihre Laufbahn begann sie im Personalbereich der Volkswagen AG. Danach folgten Stationen in Führungspositionen bei Thales, Porsche und der DB Cargo. Ihre letzte Station, bevor sie zu dem Rüstungskonzern wechselte, war beim Automobilzulieferer Leoni als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin.

Rheinmetall erklärte, dass keines der laufenden Projekte durch den Weggang von Biernert-Kloẞ gefährdet sei. Aufgrund der steigenden Rüstungsausgaben hat Rheinmetall begonnen, seine Produktionskapazitäten zu erhöhen. Damit verbunden bemüht sich das Unternehmen auch, seine Belegschaft zu vergrößern und schon vorhandene Fachkräfte langfristig zu halten. Um dies zu realisieren, waren unter der Leitung von Biernert-Kloẞ mehrere Projekte angestoßen worden, unter anderem ein Ausbau der Ausbildungsprogramme und internationale Recruiting-Initiativen.