t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Umfrage: Hälfte der Deutschen bevorzugt Teilzeit statt Vollzeit

DAX
24.377,50(+0,79%)
Gold
3.336,50 USD(-0,54%)
Bitcoin
101.131,01 EUR(-3,12%)
Öl Brent
65,74 USD(-0,56%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextThomas Müller erhält besonderes Geschenk
TextTraditionsfleischerei ist insolvent
TextRadsportler schafft Fabel-Weltrekord
TextNächste Bergsteigerin stirbt in Pakistan
TextSchlagerstar wird zum ersten Mal Vater

Neue Umfrage
Viele Deutsche wollen lieber Teilzeit arbeiten

Von t-online, jha
14.08.2025 - 22:22 UhrLesedauer: 2 Min.
Hamburg: Mehr als die Hälfte der Lehrer ist in Teilzeit beschäftigt.Vergrößern des Bildes
Lehrerin in einer Schule (Symbolbild): Viele Vollzeitkräfte wollen weniger arbeiten. (Quelle: imago-images-bilder)
News folgen

Der Kanzler und die Wirtschaftsministerin fordern die Deutschen zu mehr Arbeit auf. Die wünschen sich jedoch eher weniger davon.

Rund die Hälfte der Vollzeit-Erwerbstätigen in Deutschland würde bei freier Wahl lieber in Teilzeit arbeiten. Der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten geht aus einer von RTL/ntv in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage hervor. Demnach arbeiten aktuell 71 Prozent der Erwerbstätigen in Vollzeit, doch nur 47 Prozent würden sich bei freier Wahl für dieses Modell entscheiden. Die Hälfte bevorzugt Teilzeit.

Loading...

Besonders deutlich sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Zehn Prozent der Männer arbeiten derzeit in Teilzeit, bei Frauen ist es fast jede Zweite. Bei freier Wahl würden sich etwas mehr als ein Drittel der Männer und knapp zwei Drittel der Frauen für Teilzeit entscheiden.

Finanzielle Gründe dominieren

Von den Vollzeitbeschäftigten erklärten 43 Prozent, sie würden gern in Teilzeit wechseln, wenn Arbeitgeber sowie private und finanzielle Umstände es zuließen. Drei Viertel von ihnen nannten finanzielle Gründe als wichtigstes Hindernis, ein Viertel andere Gründe.

Insgesamt 43 Prozent der Erwerbstätigen stimmten der Aussage von Kanzler Friedrich Merz zu, man müsse in Deutschland "wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten". 55 Prozent lehnten diese Haltung ab. Vor allem Frauen, Teilzeitkräfte sowie Anhänger von Grünen und Linkspartei widersprechen, während Männer, Vollzeitbeschäftigte und Unionsanhänger eher zustimmen.

Die Umfrage wurde vom 7. bis 12. August 2025 unter 1.001 Erwerbstätigen durchgeführt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei ± 3 Prozentpunkten.

Zuletzt haben CDU-Politiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche die Deutschen aufgefordert, mehr und länger zu arbeiten. Reiche warnte, dass angesichts des demografischen Wandels und steigender Lebenserwartung die Lebensarbeitszeit steigen müsse. SPD, Gewerkschaften und Sozialverbände kritisierten diese Vorschläge scharf und warnten vor einer Anhebung des Renteneintrittsalters "durch die Hintertür".

Verwendete Quellen
  • Forsa-Umfrage
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandForsaFriedrich MerzRTLTeilzeitUmfrage
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom