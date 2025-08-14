E-Autos: Kommt diese Technik bald zurück?

Schlagerstar wird zum ersten Mal Vater

Neue Umfrage Viele Deutsche wollen lieber Teilzeit arbeiten

Von t-online , jha 14.08.2025 - 22:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lehrerin in einer Schule (Symbolbild): Viele Vollzeitkräfte wollen weniger arbeiten. (Quelle: imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Kanzler und die Wirtschaftsministerin fordern die Deutschen zu mehr Arbeit auf. Die wünschen sich jedoch eher weniger davon.

Rund die Hälfte der Vollzeit-Erwerbstätigen in Deutschland würde bei freier Wahl lieber in Teilzeit arbeiten. Der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten geht aus einer von RTL/ntv in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage hervor. Demnach arbeiten aktuell 71 Prozent der Erwerbstätigen in Vollzeit, doch nur 47 Prozent würden sich bei freier Wahl für dieses Modell entscheiden. Die Hälfte bevorzugt Teilzeit.

Loading...

Besonders deutlich sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Zehn Prozent der Männer arbeiten derzeit in Teilzeit, bei Frauen ist es fast jede Zweite. Bei freier Wahl würden sich etwas mehr als ein Drittel der Männer und knapp zwei Drittel der Frauen für Teilzeit entscheiden.

Finanzielle Gründe dominieren

Von den Vollzeitbeschäftigten erklärten 43 Prozent, sie würden gern in Teilzeit wechseln, wenn Arbeitgeber sowie private und finanzielle Umstände es zuließen. Drei Viertel von ihnen nannten finanzielle Gründe als wichtigstes Hindernis, ein Viertel andere Gründe.

Insgesamt 43 Prozent der Erwerbstätigen stimmten der Aussage von Kanzler Friedrich Merz zu, man müsse in Deutschland "wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten". 55 Prozent lehnten diese Haltung ab. Vor allem Frauen, Teilzeitkräfte sowie Anhänger von Grünen und Linkspartei widersprechen, während Männer, Vollzeitbeschäftigte und Unionsanhänger eher zustimmen.

Die Umfrage wurde vom 7. bis 12. August 2025 unter 1.001 Erwerbstätigen durchgeführt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei ± 3 Prozentpunkten.