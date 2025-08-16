Nach Rauswurf von Bahnchef Headhunter soll Lutz-Nachfolger finden

Von t-online 16.08.2025 - 11:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der ehemalige Bahnchef Richard Lutz: Mittlerweile hat die Suche nach seinem Nachfolge begonnen. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago-images-bilder)

Die Suche nach einem neuen Bahnchef hat begonnen. Dafür vertraut der Aufsichtsrat des Unternehmens offenbar auf einen externen Dienstleister.

Nach dem überraschenden Aus für Bahnchef Richard Lutz hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn die Suche nach einer Nachfolge gestartet. Dabei soll offenbar externe Unterstützung helfen. Wie aus Kreisen des Kontrollgremiums hervorgeht, wurde eine große deutsche Personalberatung damit beauftragt, entsprechende Angebote einzuholen. Das berichtet das "Handelsblatt".

Dem Vernehmen nach handelt es sich um das Unternehmen Egon Zehnder. Aus dem Bundesverkehrsministerium hieß es, es sei auch ein weiterer Headhunter im Gespräch. Eine Sprecherin von Egon Zehnder wollte sich auf Anfrage nicht zu möglichen Kunden äußern.

Lutz' Rauswurf kam wohl überraschend

Die vorzeitige Abberufung von Lutz am Donnerstag kam offenbar nicht nur für die Öffentlichkeit überraschend. Auch nahezu alle Mitglieder des DB-Aufsichtsrats seien nicht eingeweiht gewesen, heißt es. Selbst der Personalausschuss, der laut Satzung für Personalfragen auf Vorstandsebene zuständig ist, soll nicht informiert gewesen sein. Nur Aufsichtsratschef Werner Gatzer war demnach eingeweiht.