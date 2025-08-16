t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Deutsche Bahn: Headhunter soll nach Lutz-Rauswurf neuen Bahnchef finden

DAX
24.359,30(-0,07%)
Gold
3.336,55 USD(+0,00%)
Bitcoin
100.498,66 EUR(-1,45%)
Öl Brent
66,89 USD(+1,75%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextVier Teenager sterben bei schwerem Unfall
TextSchauspieler Tristan Rogers ist tot
TextHersteller ruft vier Brotaufstriche zurück
TextVom Ex verklagt: RTL-Star gewinnt Prozess
TextAlaska-Gipfel: Szenen werfen Fragen auf

Nach Rauswurf von Bahnchef
Headhunter soll Lutz-Nachfolger finden

Von t-online
16.08.2025 - 11:45 UhrLesedauer: 1 Min.
Der noch amtierende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz (Archivbild): Alle im Bundestag vertretenen Parteien begrüßen seine vorzeitige Abberufung.Vergrößern des Bildes
Der ehemalige Bahnchef Richard Lutz: Mittlerweile hat die Suche nach seinem Nachfolge begonnen. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago-images-bilder)
News folgen

Die Suche nach einem neuen Bahnchef hat begonnen. Dafür vertraut der Aufsichtsrat des Unternehmens offenbar auf einen externen Dienstleister.

Nach dem überraschenden Aus für Bahnchef Richard Lutz hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn die Suche nach einer Nachfolge gestartet. Dabei soll offenbar externe Unterstützung helfen. Wie aus Kreisen des Kontrollgremiums hervorgeht, wurde eine große deutsche Personalberatung damit beauftragt, entsprechende Angebote einzuholen. Das berichtet das "Handelsblatt".

Loading...

Dem Vernehmen nach handelt es sich um das Unternehmen Egon Zehnder. Aus dem Bundesverkehrsministerium hieß es, es sei auch ein weiterer Headhunter im Gespräch. Eine Sprecherin von Egon Zehnder wollte sich auf Anfrage nicht zu möglichen Kunden äußern.

Lutz' Rauswurf kam wohl überraschend

Die vorzeitige Abberufung von Lutz am Donnerstag kam offenbar nicht nur für die Öffentlichkeit überraschend. Auch nahezu alle Mitglieder des DB-Aufsichtsrats seien nicht eingeweiht gewesen, heißt es. Selbst der Personalausschuss, der laut Satzung für Personalfragen auf Vorstandsebene zuständig ist, soll nicht informiert gewesen sein. Nur Aufsichtsratschef Werner Gatzer war demnach eingeweiht.

Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte die Entscheidung bekannt gegeben. Er will die Nachfolge möglichst bis zum 22. September klären – für diesen Tag ist eine neue Strategie zur Reform des Bahnkonzerns geplant. Lutz bleibt vorerst im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesverkehrsministeriumRichard Lutz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom