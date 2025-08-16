AWO-Kreisverband Hof Stadt und Land Wohlfahrtsverband aus Bayern ist insolvent

Das Logo der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Im fränkischen Hof muss der Verband nach Fehlinvestitionen jetzt Insolvenz beantragen. (Quelle: Holger Hollemann/dpa/Symbolbild/dpa)

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Hof Stadt und Land ist insolvent. Verantwortlich für die Insolvenz des als Verein geführten Wohlfahrtsverbands ist offenbar der Bau einer Großküche.

Abseits dieser mittelständischen Traditionsunternehmen meldete vor kurzem auch der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hof Stadt und Land in Bayern die Insolvenz an. Die Einrichtung befindet sich in einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Das Amtsgericht Hof hatte dem Ende Juli eingereichten Insolvenzantrag bereits am 11. August 2025 zugestimmt.

Grund für die finanzielle Schieflage ist offenbar eine Großküche am Stadtrand, deren Bau rund fünf Millionen Euro verschlungen hat und deren Auslastung deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt.

AWO Hof in Bayern ist insolvent: Küche als finanzielles Risiko

Die 2023 eröffnete Einrichtung hat Kapazitäten für bis zu 2.000 Mahlzeiten täglich, liefert aber aktuell nur etwa 1.500 Essen aus. Besonders das aufwendigere "Cook and Chill"-Verfahren, das eine höhere Qualität ermöglichen sollte, findet zu wenig Nachfrage.

Damit können die Kreditraten für das Gebäude nicht wie geplant bedient werden. Vorstand und Vorsitzende Marion Ühla-Mayer betonen, dass die restlichen Geschäftsbereiche der AWO von der Insolvenz aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen. "Die Einrichtungen aus dem pflegerischen Bereich, haben nichts damit zu tun, dass die Küche nicht wirtschaftlich genug ist", erklärte die ehrenamtlich tätige Kreisvorsitzende des Vereins dem "Bayerischen Rundfunk" (BR).

Geschäftsbetrieb bei der AWO läuft nach Insolvenz weiter

Der insolvente Kreisverband betreibt zwei Pflegeheime mit 226 Bewohnern, Einrichtungen für Betreutes Wohnen, Tagespflege, einen ambulanten Pflegedienst sowie einen Kinderhort. Insgesamt beschäftigt die AWO in der Region rund 317 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 40 in der Großküche. Der Kreisverband spielt eine bedeutende Rolle im Hofer Land, da er einen Jahresumsatz von rund 18 Millionen Euro erwirtschaftet.

Nach Angaben der "Frankenpost" lautet die wichtigste Botschaft der Verantwortlichen an die Angestellten, die Betreuten und Kunden: "Alle Einrichtungen laufen ganz normal weiter." Die Beschäftigten erhalten für die Monate August bis Oktober Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit, sodass Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge gesichert sind.

Insolvenz in Bayern: Neuaufstellung von Wohlfahrtsverband

Während des Insolvenzverfahrens stehen der AWO zwei erfahrene Juristen zur Seite: Rechtsanwalt Hans-Peter Lehner als vorläufiger Sachwalter und Gunther Neef als Generalbevollmächtigter. Gemeinsam mit dem Vorstand prüfen sie nun Optionen für die Großküche. Eine davon ist der Verkauf der Küche. "Dafür müsste man aber natürlich einen Käufer haben", sagt Gunther Neef.