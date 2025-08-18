t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Autozulieferer in der Krise: Werkzeugbau Laichingen meldet Insolvenz an

DAX
24.277,95(-0,33%)
Gold
3.348,40 USD(+0,36%)
Bitcoin
98.483,38 EUR(-2,77%)
Öl Brent
66,13 USD(-1,14%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAmokläufer flieht aus Psychiatrie
TextWichtige Autobahn nach DHL-Unfall dicht
TextWerbe-Eklat trifft Uhrenhersteller
TextBundesland meldet mehr Virusinfektionen
TextEx-Bayern-Trainer Tuchel hat neue Frisur

Nach mehr als 130 Jahren
Traditionsreicher Autozulieferer meldet Insolvenz an

Von t-online, FIN
Aktualisiert am 18.08.2025 - 12:27 UhrLesedauer: 2 Min.
Autobau (Symbolbild): Im vergangenen Jahr gab es besonders wenige Neuwagen in Deutschland.Vergrößern des Bildes
Autobau (Symbolbild): Zunehmend sind auch Zulieferer von der anhaltendenen Krise in der Automobilbranche betroffen. (Quelle: Rainer Weisflog/imago-images-bilder)
News folgen

Werkzeugbau Laichingen, ein traditionsreicher Maschinenbauer, hat Insolvenz angemeldet. Mit der schwächelnden Autobranche kämpfen auch die Zulieferer.

Die Krise der deutschen Automobilindustrie trifft das nächste Unternehmen. Am 15. Juli 2025 hat die Geschäftsführung des Unternehmens Werkzeugbau Laichingen beim Amtsgericht Stuttgart einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Martin Mucha habe sich der rückläufige Auftragseingang in Verbindung mit erschwerten Finanzierungsbedingungen als zu große Belastung erwiesen.

Loading...

Das Unternehmen mit Sitz in Laichingen, das auf die Fertigung von Werkzeugmaschinen für die Automobilindustrie spezialisiert ist, beschäftigt derzeit rund hundert Mitarbeiter und blickt auf eine rund 130-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Der Antrag auf Insolvenz bedeutet nicht zwangsläufig das Aus für den Betrieb: Ziel eines solchen Verfahrens ist es vielmehr, die Zahlungsunfähigkeit strukturiert zu bewältigen und dem Unternehmen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen.

Auftragsflaute und Finanzierungsprobleme

Nach Angaben von Mucha, Partner der Kanzlei Grub Brugger in Stuttgart, trifft die anhaltende Schwäche des Fahrzeugsektors auch die vorgelagerten Zuliefer- und Maschinenbaubetriebe. Investitionszurückhaltung bei großen Automobilherstellern habe die Lage zusätzlich verschärft. "Der Auftragseingang war rückläufig. Zudem hat man sich mit notwendigen Finanzierungen schwergetan", so Mucha.

Derzeit prüft der Insolvenzverwalter, wie eine Fortführung des Betriebs gelingen kann. Dabei laufen Gespräche mit Kunden, Lieferanten und möglichen Investoren. Mucha betont: "Wir stellen gerade die Weichen dafür, dass das Unternehmen fortgeführt werden kann." Allerdings sei bereits absehbar, dass externe Geldgeber notwendig seien, "weil das Unternehmen – Stand jetzt – aus eigener Kraft nicht aus der Insolvenz kommen wird".

Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind bis einschließlich September 2025 über das Insolvenzgeld abgesichert.

Die Krise in der Autoindustrie trifft auch große Unternehmen. So meldeten Mercedes und Porsche zuletzt Gewinneinbrüche. Der Abschied vom Verbrenner macht den Traditionskonzernen zu schaffen. Zuletzt kündigte auch der Zulieferer ZF Umstrukturierungen an.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandInsolvenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom