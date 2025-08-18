t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Swatch entschuldigt sich nach Rassismusvorwürfen und zieht Werbung zurück

DAX
24.275,12(-0,35%)
Gold
3.348,71 USD(+0,36%)
Bitcoin
98.483,38 EUR(-2,77%)
Öl Brent
66,13 USD(-1,14%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAutomobilzulieferer meldet Insolvenz an
TextAmokläufer flieht aus Psychiatrie
TextWichtige Autobahn nach DHL-Unfall dicht
TextBundesland meldet mehr Virusinfektionen
TextEx-Bayern-Trainer Tuchel hat neue Frisur

Empörung in China
Rassismusvorwürfe: Swatch zieht Werbekampagne zurück

Von reuters
Aktualisiert am 18.08.2025 - 12:46 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0830095768Vergrößern des Bildes
Eine neue Werbekampagne des Uhrenherstellers Swatch ruft international Kritik hervor. (Quelle: IMAGO/Michael Nguyen/imago)
News folgen

Swatch hat nach Rassismusvorwürfen eine Werbekampagne zurückgezogen und sich entschuldigt. Eine umstrittene Geste in der Werbung löst in China Empörung aus.

Nach Rassismusvorwürfen hat der Schweizer Uhrenhersteller Swatch eine Werbekampagne zurückgezogen und sich öffentlich entschuldigt. In der Werbung war ein asiatischer Mann zu sehen, der mit den Fingern seine Augen zu Schlitzen zog. Die Bilder für die Kollektion "Swatch Essentials" hatten in China Empörung im Internet entfacht. Viele Nutzer sahen darin eine Nachahmung rassistischer Gesten.

Loading...

In einer am Samstag auf der Online-Plattform Weibo auf Chinesisch und Englisch veröffentlichten Erklärung teilte Swatch mit, man habe die Bedenken zur Kenntnis genommen und das gesamte zugehörige Material weltweit entfernt. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle entstandenen Irritationen oder Missverständnisse", hieß es in der Erklärung, die auch auf Instagram veröffentlicht wurde. Eine weitergehende Stellungnahme lehnte der Konzern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst ab.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Einbruch des chinesischen Markts

Für Swatch, zu dem auch Marken wie Omega, Longines und Tissot gehören, ist der chinesische Markt von entscheidender Bedeutung. Rund 27 Prozent des Konzernumsatzes wurden im vergangenen Jahr in der Region China, Hongkong und Macau erzielt. Der Vorfall ereignet sich für den Uhrenhersteller zu einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Der Umsatz war 2024 um 14,6 Prozent auf 6,74 Milliarden Schweizer Franken eingebrochen. Als Grund nannte Swatch damals "anhaltend schwierige Marktbedingungen und eine insgesamt schwache Nachfrage nach Konsumgütern" in China.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
China
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom