Empörung in China Rassismusvorwürfe: Swatch zieht Werbekampagne zurück

Swatch hat nach Rassismusvorwürfen eine Werbekampagne zurückgezogen und sich entschuldigt. Eine umstrittene Geste in der Werbung löst in China Empörung aus.

Nach Rassismusvorwürfen hat der Schweizer Uhrenhersteller Swatch eine Werbekampagne zurückgezogen und sich öffentlich entschuldigt. In der Werbung war ein asiatischer Mann zu sehen, der mit den Fingern seine Augen zu Schlitzen zog. Die Bilder für die Kollektion "Swatch Essentials" hatten in China Empörung im Internet entfacht. Viele Nutzer sahen darin eine Nachahmung rassistischer Gesten.

In einer am Samstag auf der Online-Plattform Weibo auf Chinesisch und Englisch veröffentlichten Erklärung teilte Swatch mit, man habe die Bedenken zur Kenntnis genommen und das gesamte zugehörige Material weltweit entfernt. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle entstandenen Irritationen oder Missverständnisse", hieß es in der Erklärung, die auch auf Instagram veröffentlicht wurde. Eine weitergehende Stellungnahme lehnte der Konzern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst ab.

