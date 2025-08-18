t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Onlinehändler Huboo schließt Standort in Sachsen

Huboo-Tochter insolvent
Onlinehändler schließt – Enttäuschung in Sachsen

Von t-online, KON
18.08.2025 - 15:31 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0807825999Vergrößern des Bildes
Eine Lagerhalle (Symbolbild): Das deutsche Tochterunternehmen des Onlinehändlers Huboo macht dicht.
News folgen

Eigentlich wollte der britische Onlinehändler Huboo von Deutschland aus den europäischen Markt erobern. Jetzt wickelt ein Insolvenzverwalter das Geschäft ab.

Der britische Onlinehändler Huboo wollte in Sachsen weiter expandieren und 250 neue Jobs schaffen. Doch diese Pläne sind offenbar gescheitert, wie die "Leipziger Volkszeitung" (LVZ) berichtet: Demnach läuft beim Amtsgericht Leipzig jetzt ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des deutschen Tochterunternehmens. Huboo hat seit einigen Tagen den Geschäftsbetrieb in Deutschland eingestellt, den fünfzehn Angestellten wurde gekündigt.

Huboo hat sich darauf spezialisiert, für kleine und mittlere Unternehmen Logistikdienstleistungen wie Versand, Verpackung und Retouren zu übernehmen. Seit 2022 hatte Huboo dafür auch in Gerichshain bei Leipzig eine Lagerhalle angemietet. Von dort aus wollte das Unternehmen in den Markt in Deutschland und Osteuropa einsteigen.

Fehlende Zahlungen an Tochter-GmbH

Dass diese Pläne jetzt gescheitert sind, hat verschiedene Ursachen: Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch verweist gegenüber der LVZ auf die "allgemeine Marktlage". Steigende Preise hätten den Corona-Boom im Onlinehandel gestoppt. Das Wachstum, auf das Huboo angewiesen war, sei ausgeblieben.

Entscheidend sei aber ein anderer Grund: Die deutsche Huboo E-Commerce Technologies GmbH sei zwar für die kontinentaleuropäischen Geschäfte von Huboo zuständig gewesen, habe aber selber keine Verträge mit den Kunden abgeschlossen. Bauch erklärt: Das jetzt insolvente Unternehmen "hat praktisch als Subunternehmer gearbeitet und damit nur einen einzigen Kunden – die englische Muttergesellschaft." Wegen finanziellen Schwierigkeiten des Mutterunternehmens hat die deutsche Huboo seit Anfang des Jahres aus Großbritannien kein Geld mehr erhalten.

"Allem Anschein nach war die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Machern für die englische Huboo zu teuer", erklärt Bauch. Huboo habe mittlerweile in den Niederlanden ein Unternehmen gegründet, dass wohl die kontinentaleuropäischen Geschäfte in Zukunft unternehmen soll.

Loading...
Loading...
Loading...
