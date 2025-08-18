t-online - Nachrichten für Deutschland
Finanznot der Krankenkassen: Bundesrechnungshof schlägt Alarm

Brandbrief an Bundestag
Geldnot der Krankenkassen – Rechnungshof schlägt Alarm

Von afp
Aktualisiert am 18.08.2025 - 14:35 UhrLesedauer: 2 Min.
Techniker Krankenkasse: Für die Versicherten wird es ab kommendem Jahr teurer.Vergrößern des Bildes
Auch bei der Techniker Krankenkasse steigen für die Versicherten stetig die Kosten, etwa wegen hoher Ausgaben für Verwaltung und kostspieliger Pressekampagnen. (Archivbild) (Quelle: dts Nachrichtenagentur/imago-images-bilder)
Die Finanzlage vieler Krankenkassen ist prekär. Die Kosten steigen. Nun warnt der Bundesrechnungshof. Der Zusatzbeitrag könnte über eine magische Grenze steigen.

Angesichts einer sich zuspitzenden Finanzmisere in der gesetzlichen Krankenversicherung hat der Bundesrechnungshof Alarm geschlagen. In einem Schreiben an den Haushaltsausschuss des Bundestages verlangte die Behörde kurzfristige Einsparungen.

Andernfalls würden die Krankenkassenbeiträge eine Höhe erreichen, die das Wirtschaftswachstum dämpfen könnte, heißt es in dem Bericht, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag.

"Die Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) spitzt sich zu", heißt es in dem Dokument. Im vergangenen Jahr sei der Ausgabenanstieg der höchste der vergangenen dreißig Jahre gewesen. Die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben der Kassen wachse derzeit jährlich um sechs bis acht Milliarden Euro.

Schon zuletzt hatten viele Kassen ihre Beiträge angehoben. Nun warnt der Rechnungshof: Bis zum Jahr 2029 könnte der Zusatzbeitrag deshalb auf 4,05 Prozent steigen. Der Bund schiebe notwendige Schritte jedoch "auf die lange Bank", kritisierten die Rechnungsprüfer. "Die Rücklagen der Krankenkassen sind aufgezehrt und sichern keine ausreichende Beitragsstabilität." Über den Bericht der Behörde hatte zunächst das Nachrichtenmagazin "Politico" berichtet.

Der Rechnungshof beklagte insbesondere eine Nachgiebigkeit der Politik: "Ursächlich für den Ausgabenanstieg ist insbesondere die Abschaffung kostendämpfender Regelungen." Hinzu kämen technischer Fortschritt und die weitere demografische Entwicklung. Eine alternde Bevölkerung verstärke die strukturelle Deckungslücke, da "neben ohnehin wachsenden Ausgaben mit Renteneintritt der Versicherten geringere Einnahmen zu erwarten sind".

Klage über Untätigkeit der Politik

Die Rechnungsprüfer forderten Einschnitte im System. "Aus Sicht des Bundesrechnungshofes sind ausgabenseitig Maßnahmen zu ergreifen, die kurzfristig die finanzielle Situation der GKV stabilisieren und alle relevanten Leistungsbereiche umfassen, insbesondere solche, in denen aktuell deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind", heißt es in dem Papier.

Grüne Piechotta: Entschuldige mich für Begriff ArschlochVergrößern des Bildes
Dei Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta ruft zu einem überparteilichen Bündnis auf. (Archivbild) (Quelle: Ann-Marie Utz/dpa/dpa-bilder)

Verzögerungen führten zu weiteren, vermeidbaren Ausgaben, warnt der Rechnungshof. Dies gelte "in besonderer Weise für die Krankenhausreform", die derzeit in Arbeit ist. Zentrale Elemente der Krankenhausreform, die Effizienzsteigerungen, eine Verlagerung hin zur ambulanten Versorgung und Qualitätssteigerung zum Ziel hätten, dürften nicht verwässert werden.

Die Grünen-Haushaltsexpertin Paula Piechotta forderte die Bundesregierung auf, eine überparteilich getragene Reform anzugehen. "Diese Koalition hat gar nicht die Kraft oder die Geschlossenheit, um eine echte Reform zu stemmen", erklärte die Abgeordnete. "Es braucht hier den großen Schulterschluss der demokratischen Parteien, die eine gemeinsam erarbeitete Reform vorlegen müssen, damit eine auf Jahre tragfähige Lösung gefunden wird, die nach der nächsten Bundestagswahl nicht wieder abgewickelt wird."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
